Правда ли миф — Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться

В обществе существует довольно популярное мнение о том, что алкоголь в небольших дозах способен снижать уровень стресса. Впрочем, по мнению украинского врача Евгения Комаровского, это не универсальное правило и злоупотреблять им точно не стоит.

Об этом врач рассказал в интервью на Новини.LIVE.

Какие существуют распространенные мифы об алкоголе

"В не большой дозе в некоторых ситуациях и не у всех людей. То есть, такие ситуации возможны, когда уменьшается стресс, но это не универсальное правило", — сказал Комаровский, говоря о том, способен ли алкоголь снимать стресс.

Также врач добавил, что алкогольные напитки не способны повышать половое влечение, а также не согревают в холодное время года. Во втором случае, объяснил он, все действует с точностью наоборот — резко активизируется отдача тепла и происходит его потеря.

"Это один из опасных мифов. Алкоголь провоцирует расширение периферических сосудов и возникает иллюзия, что вам стало тепло. На самом деле резко активизируется отдача тепла. Поэтому сразу после минутного ощущения, что вы согрелись, начинается переохлаждение", — сказал Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский рассказывал, действительно ли существует проблема авитаминоза и как с ней бороться. Также врач назвал две главные причины, провоцирующие проблемы с кожей.