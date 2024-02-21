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Правда ли миф — Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться

Правда ли миф — Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться

21 февраля 2024 г. 16:31

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16:31 Правда ли миф — Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь снять стресс и согреться

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15:54 Данилов прокомментировал блокаду границы и назвал пути решения проблемы

Text

15:16 Польские фермеры блокируют границу — что об этом думают украинцы

Text

14:28 В ВСУ показали работу немецкого Gepard на фронте и назвали преимущества установки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:43 В "Слуге народа" назвали цель встречи Зеленского с фракцией

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13:01 РФ штурмует Ласточкино — Жорин о ситуацие на Авдеевском направлении

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В обществе существует довольно популярное мнение о том, что алкоголь в небольших дозах способен снижать уровень стресса. Впрочем, по мнению украинского врача Евгения Комаровского, это не универсальное правило и злоупотреблять им точно не стоит.

Об этом врач рассказал в интервью на Новини.LIVE.

Какие существуют распространенные мифы об алкоголе

"В не большой дозе в некоторых ситуациях и не у всех людей. То есть, такие ситуации возможны, когда уменьшается стресс, но это не универсальное правило", — сказал Комаровский, говоря о том, способен ли алкоголь снимать стресс.

Также врач добавил, что алкогольные напитки не способны повышать половое влечение, а также не согревают в холодное время года. Во втором случае, объяснил он, все действует с точностью наоборот — резко активизируется отдача тепла и происходит его потеря.

"Это один из опасных мифов. Алкоголь провоцирует расширение периферических сосудов и возникает иллюзия, что вам стало тепло. На самом деле резко активизируется отдача тепла. Поэтому сразу после минутного ощущения, что вы согрелись, начинается переохлаждение", — сказал Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский рассказывал, действительно ли существует проблема авитаминоза и как с ней бороться. Также врач назвал две главные причины, провоцирующие проблемы с кожей.

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17:04 Зинченко не попал в заявку Арсенала на Лигу чемпионов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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