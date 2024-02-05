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Комаровський розповів, які вітаміни обов'язково потрібно приймати дітям

05 лютого 2024 р. 15:00

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Дітям необхідно приймати вітаміни лише за потребою і відповідно до проблеми. Водночас, є один, який варто пити на постійній основі. Який саме — розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Які вітаміни необхідно приймати дітям

Так, за словами лікаря Комаровського, дітям обов'язково потрібно приймати вітамін D.

"Однозначно вітамін D. Це те, що обов'язково потрібно дітям", —  сказав лікар. 

Що стосується інших вітамінів, їх слід пити лише за потреби — якщо є проблеми зі шкірою, загальним самопочуттям чи навіть раціоном, коли дитина з певних причин не їсть ті чи інші продукти. 

"Все інше — я маю поставити питання: який стан шкір, характер харчування? Ось це дуже важливо. Також елементарно — рівень гемоглобіну. Якщо гемоглобін у дитини низький, то швидше за все потрібно обговорювати тему вітаміну В12 і заліза", — додав Комаровський. 

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповідав, чи дійсно існує проблема авітамінозу і як з нею боротися. Також лікар назвав дві головні причини, які провокують проблеми зі шкірою

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15:08 Гвоздик сумнівається у здатності Ломаченка стати абсолютним чемпіоном

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:04 У Дніпрі поліцейські відмовляються йти в штурмовики — екскомандир Азову відреагував

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12:03 Коли відкриють метро в Києві та у скільки обійдеться ремонт — інтерв'ю з Вітренком

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