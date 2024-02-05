Комаровський розповів, які вітаміни обов'язково потрібно приймати дітям

Дітям необхідно приймати вітаміни лише за потребою і відповідно до проблеми. Водночас, є один, який варто пити на постійній основі. Який саме — розповів лікар Євген Комаровський в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій.

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Які вітаміни необхідно приймати дітям

Так, за словами лікаря Комаровського, дітям обов'язково потрібно приймати вітамін D.

"Однозначно вітамін D. Це те, що обов'язково потрібно дітям", — сказав лікар.

Що стосується інших вітамінів, їх слід пити лише за потреби — якщо є проблеми зі шкірою, загальним самопочуттям чи навіть раціоном, коли дитина з певних причин не їсть ті чи інші продукти.

"Все інше — я маю поставити питання: який стан шкір, характер харчування? Ось це дуже важливо. Також елементарно — рівень гемоглобіну. Якщо гемоглобін у дитини низький, то швидше за все потрібно обговорювати тему вітаміну В12 і заліза", — додав Комаровський.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповідав, чи дійсно існує проблема авітамінозу і як з нею боротися. Також лікар назвав дві головні причини, які провокують проблеми зі шкірою.