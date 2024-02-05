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Комаровский рассказал, какие витамины обязательно нужно принимать детям

5 февраля 2024 г. 15:00

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15:00 Комаровский рассказал, какие витамины обязательно нужно принимать детям

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Детям необходимо принимать витамины только при необходимости и в соответствии с проблемой. В то же время есть один, который следует пить на постоянной основе. Какой именно — рассказал врач Евгений Комаровский в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какие витамины необходимо принимать детям

Так, по словам врача Комаровского, детям обязательно нужно принимать витамин D.

"Однозначно витамин D. Это то, что обязательно нужно детям", — сказал врач.

Что касается других витаминов, их следует пить только при необходимости — если есть проблемы с кожей, общим самочувствием или рационом, когда ребенок по определенным причинам не ест те или иные продукты.

"Все остальное — я должен задать вопрос: какое состояние кожи, характер питания? Вот это очень важно. Также элементарно — уровень гемоглобина. Если гемоглобин у ребенка низкий, то, скорее всего, нужно обсуждать тему витамина В12 и железа", — добавил Комаровский.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказывал, действительно ли существует проблема авитаминоза и как с ней бороться. Также врач назвал две главные причины, провоцирующие проблемы с кожей.

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