Комаровский рассказал, какие витамины обязательно нужно принимать детям

Детям необходимо принимать витамины только при необходимости и в соответствии с проблемой. В то же время есть один, который следует пить на постоянной основе. Какой именно — рассказал врач Евгений Комаровский в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой.

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Какие витамины необходимо принимать детям

Так, по словам врача Комаровского, детям обязательно нужно принимать витамин D.

"Однозначно витамин D. Это то, что обязательно нужно детям", — сказал врач.

Что касается других витаминов, их следует пить только при необходимости — если есть проблемы с кожей, общим самочувствием или рационом, когда ребенок по определенным причинам не ест те или иные продукты.

"Все остальное — я должен задать вопрос: какое состояние кожи, характер питания? Вот это очень важно. Также элементарно — уровень гемоглобина. Если гемоглобин у ребенка низкий, то, скорее всего, нужно обсуждать тему витамина В12 и железа", — добавил Комаровский.

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказывал, действительно ли существует проблема авитаминоза и как с ней бороться. Также врач назвал две главные причины, провоцирующие проблемы с кожей.