Чи можна запастися вітамінами "наперед" — пояснив лікар Комаровський

Дехто вважає, що запастися вітамінами можна "наперед", конкретно — їсти велику кількість свіжих фруктів та овочів влітку, щоб їх вистачило і на зиму. Чи дійсно це так — пояснив лікар Євген Комаровський в інтерв'ю ведучій Новини.LIVE Діні Бернацькій.

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Чи можна запастися вітамінами на майбутнє

Лікар Комаровський пояснює, що загалом існує дві великі групи вітамінів: водорозчинні (зокрема вітаміни групи В, фолієва кислота та С) та жиророзчинні (вітамін А, D, Е тощо).

У другому випадку вітаміни мають здатність накопичуватися і зазвичай, пропивши курс таких, "запасів" вистачає на 3-4 місяці.

"Тому можна пропити вітамін D у великих дозах чи А та Е і 3 місяці у вас дефіциту вітамінів не буде", — каже Комаровський.

У випадку з водорозчинними вітамінами, то їх організм повинен отримувати щодня. Бо якщо їх немає, то вони моментально закінчуються.

Нагадаємо, лікар Євген Комаровський розповідав, чи дійсно існує проблема авітамінозу та як з нею можна боротися.