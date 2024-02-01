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Можно ли запастись витаминами "наперед" — объяснил врач Комаровский

1 февраля 2024 г. 14:15

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12:49 Уйдет ли Залужный в политику в случае отставки — ответил журналист

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11:41 Что должны делать гражданские женщины для достижения мира — мнения военных

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10:41 Не останавливаемся — Лубинец прокомментировал крайний обмен пленными с РФ

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Некоторые считают, что запастись витаминами можно "наперед", именно — есть большое количество свежих фруктов и овощей летом, чтобы их хватило и на зиму. Действительно ли это так — объяснил врач Евгений Комаровский в интервью ведущей Новини.LIVE Дине Бернацкой.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Можно ли запастись витаминами на будущее

Врач Комаровский объясняет, что существует две большие группы витаминов: водорастворимые (в частности витамины группы В, фолиевая кислота и С) и жирорастворимые (витамин А, D, Е и т.д.).

Во втором случае витамины обладают способностью накапливаться и обычно, пропив курс таких, "запасов" хватает на 3-4 месяца.

"Поэтому можно пропить витамин D в больших дозах А или Е и 3 месяца у вас дефицита витаминов не будет", — говорит Комаровский.

В случае водорастворимых витаминов, то их организм должен получать ежедневно. Ибо если их нет, то они моментально заканчиваются.

Напомним, врач Евгений Комаровский рассказывал, действительно ли существует проблема авитаминоза и как с ней можно бороться.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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