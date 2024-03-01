Как взрослым справиться с бессонницей — ответил Комаровский

В условиях полномасштабного вторжения в украинцев чаще наблюдается проблема бессонницы. Кроме того, как отметил врач-педиатр Евгений Комаровский, проблема самостоятельно не решится и наоборот может нарушить работу других органов.

Как справиться с бессонницей — специалист рассказал в интервью на Новини.LIVE.

Почему возникает бессонница и как с ней бороться

По словам Комаровского, первая причина бессонницы — это нарушение биоритмов. Оно возникает вследствие того, что человек постоянно находится в закрытом помещении и мало времени проводит на свежем воздухе.

"Человеку нужен яркий солнечный свет. Если вы целый день в помещении в подвале, где нет солнца, организм теряет биоритмы, он не может адаптироваться: где день, а где ночь", — сказал Комаровский.

Второй причиной бессонницы, как добавляет, является отсутствие физических нагрузок, а также дефицит таких витаминов как D, кальция и магния. Кроме того, по его словам, негативно влияют гаджеты — их использование желательно ограничить за 2 часа до сна.

В конце концов Комаровский отмечает, что крайне важно не оставаться с этой проблемой один на один. В случае возникновения бессонницы следует обращаться за помощью к профильным специалистам.

"У врача есть возможности вам помочь: у него есть транквилизаторы, и снотворные, и антидепрессанты, есть варианты психотерапии, техники медитации. Главное, чтобы вы не остались один на один с этой проблемой", — сказал врач.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь в снятии стресса и согревании. Также специалист рассказал о разнице между ВИЧ и СПИДом и назвал фактор, провоцирующий развитие онкологии.