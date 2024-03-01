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Как взрослым справиться с бессонницей — ответил Комаровский

Как взрослым справиться с бессонницей — ответил Комаровский

1 марта 2024 г. 15:56

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15:56 Как взрослым справиться с бессонницей — ответил Комаровский

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15:56 Как взрослым справиться с бессонницей — ответил Комаровский

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14:51 Эксперт назвал главный фактор, который поможет восстановить украинскую экономику

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14:01 Падение ИЛ-76 — Лубинец анонсировал переговоры с Россией по поводу украинских военнопленных

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13:23 Законопроект о мобилизации — нардеп рассказал, на каком этапе рассмотрения находится документ

Text

12:43 Правки к мобилизационному закону вступят в силу не сразу — кто отвечает за документ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:13 В "Слуге народа" объяснили важность повышения тарифов в Украине

Text

11:39 Россияне пытаются захватить Часов Яр — почему город стратегически важен для врага

Text

11:04 В обход санкций — в российском оружии половина комплектующих иностранного производства

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10:24 В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на свет — изменения коснутся отопления и воды

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08:00 Что изменится в марте для украинцев — выплаты, тарифы и не только — эфир Новини.LIVE

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В условиях полномасштабного вторжения в украинцев чаще наблюдается проблема бессонницы. Кроме того, как отметил врач-педиатр Евгений Комаровский, проблема самостоятельно не решится и наоборот может нарушить работу других органов.

Как справиться с бессонницей — специалист рассказал в интервью на Новини.LIVE.

Почему возникает бессонница и как с ней бороться

По словам Комаровского, первая причина бессонницы — это нарушение биоритмов. Оно возникает вследствие того, что человек постоянно находится в закрытом помещении и мало времени проводит на свежем воздухе.

"Человеку нужен яркий солнечный свет. Если вы целый день в помещении в подвале, где нет солнца, организм теряет биоритмы, он не может адаптироваться: где день, а где ночь", — сказал Комаровский.

Второй причиной бессонницы, как добавляет, является отсутствие физических нагрузок, а также дефицит таких витаминов как D, кальция и магния. Кроме того, по его словам, негативно влияют гаджеты — их использование желательно ограничить за 2 часа до сна.

В конце концов Комаровский отмечает, что крайне важно не оставаться с этой проблемой один на один. В случае возникновения бессонницы следует обращаться за помощью к профильным специалистам.

"У врача есть возможности вам помочь: у него есть транквилизаторы, и снотворные, и антидепрессанты, есть варианты психотерапии, техники медитации. Главное, чтобы вы не остались один на один с этой проблемой", — сказал врач.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь в снятии стресса и согревании. Также специалист рассказал о разнице между ВИЧ и СПИДом и назвал фактор, провоцирующий развитие онкологии.

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12:43 Правки к мобилизационному закону вступят в силу не сразу — кто отвечает за документ

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