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Комаровский назвал единственный эффективный метод похудения

Комаровский назвал единственный эффективный метод похудения

6 марта 2024 г. 17:11

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17:11 Комаровский назвал единственный эффективный метод похудения

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16:31 Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте

Text

16:01 В "Слуге народа" рассказали, почему в Раде сделали перерыв от заседаний

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15:34 Законопроект о мобилизации — Гончаренко рассказал, начали ли в Раде рассмотрение правок

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15:07 Блокировка российских каналов в Telegram — в Раде ответили, как продвигается процесс

Text

14:19 Поездки депутатов на фронт — эксперт объяснил, есть ли в этом необходимость

Text

13:41 Мобилизация в Украине — военный объяснил, почему рекрутинга для пополнения армии недостаточно

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Украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что в попытках похудеть единственный эффективный вариант заключается в изменении образа жизни, а не конкретно пищевых привычек. Он отметил, что не нужно ставить перед собою жестких ограничений. 

Об этом специалист сказал в интервью Новини.LIVE.

Как эффективно похудеть

"Если вы хотите похудеть, вы не должны рассматривать коррекцию питания, вы должны рассматривать принципиальную коррекцию образа жизни. Диета — ничего, образ жизни — все", — сказал Комаровский, говоря о действенном методе похудения.

Он отметил, что здоровое питание и регулярная физическая активность не должны быть краткосрочными действиями, а, наоборот, должны стать образом жизни.

По словам врача, очень важно не ставить перед собой категорических ограничений, к примеру, в продуктах, поскольку это лишь повышает желание их съесть и в дальнейшем становится причиной срывов.

"Если у вас есть то, чего категорически никогда нельзя, то это уже будет вечной хотелкой. Можно, но иногда, но редко", — сказал эксперт.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь в снятии стресса и согревании. Также специалист рассказал о разнице между ВИЧ и СПИД и назвал фактор, провоцирующий развитие онкологии.

 

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:19 Поездки депутатов на фронт — эксперт объяснил, есть ли в этом необходимость

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13:41 Мобилизация в Украине — военный объяснил, почему рекрутинга для пополнения армии недостаточно

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