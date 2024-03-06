Комаровский назвал единственный эффективный метод похудения

Украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что в попытках похудеть единственный эффективный вариант заключается в изменении образа жизни, а не конкретно пищевых привычек. Он отметил, что не нужно ставить перед собою жестких ограничений.

Об этом специалист сказал в интервью Новини.LIVE.

Как эффективно похудеть

"Если вы хотите похудеть, вы не должны рассматривать коррекцию питания, вы должны рассматривать принципиальную коррекцию образа жизни. Диета — ничего, образ жизни — все", — сказал Комаровский, говоря о действенном методе похудения.

Он отметил, что здоровое питание и регулярная физическая активность не должны быть краткосрочными действиями, а, наоборот, должны стать образом жизни.

По словам врача, очень важно не ставить перед собой категорических ограничений, к примеру, в продуктах, поскольку это лишь повышает желание их съесть и в дальнейшем становится причиной срывов.

"Если у вас есть то, чего категорически никогда нельзя, то это уже будет вечной хотелкой. Можно, но иногда, но редко", — сказал эксперт.

Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил, помогает ли алкоголь в снятии стресса и согревании. Также специалист рассказал о разнице между ВИЧ и СПИД и назвал фактор, провоцирующий развитие онкологии.