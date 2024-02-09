Новий головком ЗСУ — чого очікувати від Сирського на фронті у 2024-му

Призначаючи Олександра Сирського на посаду Головнокомандувача ЗСУ, Володимир Зеленський поставив йому низку вимог. Серед них, зокрема, питання логістики. Крім того, генерал є прихильником активних маневрових дій, тож у 2024-му році можна очікувати багато змін на фронті.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

Чого очікувати від Сирського на посаді головкома ЗСУ

Як зазначив Мусієнко, Зеленський очікує від Сирського на новій посаді вирішення низки питань. Вони, зокрема, пов'язані з логістикою, розподілом техніки та штабів, ротацією та допомогою від іноземних партнерів.

"Задачі, які стоять, амбітні. Але вони викликані тим, що ми зараз бачимо на фронті і ті проблеми, які б варто було вирішити", — сказав Мусієнко.

Крім того він зазначив, що наразі ворог намагається активніше штурмувати на фронті. Тож, перед новим головкомом стоїть завдання ефективніше відбивати атаки противника, а також розглядати різні сценарії розвитку подій у 2024-му.

"Я думаю, що якраз над цим буде працювати новий Головнокомандувач і його команда, щоб якомога швидше виконати вказані доручення, що стосуються фронту. Багато ще залежить від західної допомоги", — додав експерт.

Мусієнко охарактеризував Сирського, як досвідчену та фахову людину, яка є прихильником активних маневрових дій.

"Я думаю, що певні такі цікаві сюрпризи і приємні несподіванки для нас ми ще побачимо", — наголосив політолог.

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