Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Новий головком ЗСУ — чого очікувати від Сирського на фронті у 2024-му arrow
Новий головком ЗСУ — чого очікувати від Сирського на фронті у 2024-му

Новий головком ЗСУ — чого очікувати від Сирського на фронті у 2024-му

09 лютого 2024 р. 17:10

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

Text

17:10 Новий головком ЗСУ — чого очікувати від Сирського на фронті у 2024-му

Text

16:20 У ГУР відреагували на інтерв'ю Путіна та назвали його мету

Text

15:38 Залужний та Буданов стали Героями України — як відбувалося нагородження

Text

14:40 Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:03 Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

Text

13:25 Нардеп Гончаренко прокоментував відставку Залужного

Text

12:40 Призначення Сирського — чи зміниться тактика ЗСУ на полі бою

Text

12:00 Чи піде Залужний у політику — які амбіції та майбутнє у колишнього Головкома

Text

11:20 Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Text

17:50 Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

Text

17:10 Новий головком ЗСУ — чого очікувати від Сирського на фронті у 2024-му

Text

16:20 У ГУР відреагували на інтерв'ю Путіна та назвали його мету

Text

15:38 Залужний та Буданов стали Героями України — як відбувалося нагородження

Text

14:40 Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:03 Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

Text

13:25 Нардеп Гончаренко прокоментував відставку Залужного

Text

12:40 Призначення Сирського — чи зміниться тактика ЗСУ на полі бою

Text

12:00 Чи піде Залужний у політику — які амбіції та майбутнє у колишнього Головкома

Text

11:20 Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Популярні відео

Text

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20

Призначаючи Олександра Сирського на посаду Головнокомандувача ЗСУ, Володимир Зеленський поставив йому низку вимог. Серед них, зокрема, питання логістики. Крім того, генерал є прихильником активних маневрових дій, тож у 2024-му році можна очікувати багато змін на фронті. 

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону. 

Чого очікувати від Сирського на посаді головкома ЗСУ

Як зазначив Мусієнко, Зеленський очікує від Сирського на новій посаді вирішення низки питань. Вони, зокрема, пов'язані з логістикою, розподілом техніки та штабів, ротацією та допомогою від іноземних партнерів. 

"Задачі, які стоять, амбітні. Але вони викликані тим, що ми зараз бачимо на фронті і ті проблеми, які б варто було вирішити", — сказав Мусієнко. 

Крім того він зазначив, що наразі ворог намагається активніше штурмувати на фронті. Тож, перед новим головкомом стоїть завдання ефективніше відбивати атаки противника, а також розглядати різні сценарії розвитку подій у 2024-му. 

"Я думаю, що якраз над цим буде працювати новий Головнокомандувач і його команда, щоб якомога швидше виконати вказані доручення, що стосуються фронту. Багато ще залежить від західної допомоги", — додав експерт. 

Мусієнко охарактеризував Сирського, як досвідчену та фахову людину, яка є прихильником активних маневрових дій. 

"Я думаю, що певні такі цікаві сюрпризи і приємні несподіванки для нас ми ще побачимо", — наголосив політолог. 

Нагадаємо, ми писали про те, хто такий Олександр Сирський та що відомо про його російське минуле.Також розповідали про можливі причини звільнення Валерія Залужного. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

18:00 Екологічні наслідки війни — Зеленський зустрівся із членами міжнародної робочої групи

Text

17:50 Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

17:45 Виготовляв та продавав — на Одещині затримали наркобізнесмена

17:43 Маск прокоментував інтерв'ю Путіна — чи підтримав він диктатора РФ

17:24 Україна отримає 22-й пакет військової допомоги від Фінляндії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:22 У низці областей повітряна тривога — загроза застосування балістики

17:15 Італія допоможе у відновленні Одеського порту — АМПУ

Text

17:10 Новий головком ЗСУ — чого очікувати від Сирського на фронті у 2024-му

17:06 Новий керівник Київміськбуду — що відомо про Василя Олійника

16:55 Данія передала Україні дрони для пошуку мін під водою — що про них відомо

Новина з відео

18:00 Екологічні наслідки війни — Зеленський зустрівся із членами міжнародної робочої групи

17:45 Виготовляв та продавав — на Одещині затримали наркобізнесмена

17:43 Маск прокоментував інтерв'ю Путіна — чи підтримав він диктатора РФ

17:24 Україна отримає 22-й пакет військової допомоги від Фінляндії

17:22 У низці областей повітряна тривога — загроза застосування балістики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:15 Італія допоможе у відновленні Одеського порту — АМПУ

17:06 Новий керівник Київміськбуду — що відомо про Василя Олійника

16:55 Данія передала Україні дрони для пошуку мін під водою — що про них відомо

16:45 Одесит вимагав хабар з військовослужбовця за визнання "непридатним"

16:44 У Мінспорту повідомили, скільки спортсменів не повернулися вчасно з-за кордону

Новина з фото

04:50 Ціни на оренду в Україні — як у Чернівцях змінились ціни на житло у лютому

8 лютого 2024

19:21 Дебальцеве, Київ, Харківщина — головні успіхи нового Головнокомандувача ЗСУ Сирського

Новина з фото

18:49 Кінець ери Зеленський плюс Залужний — як це було

18:47 Генерал, який зупинив Росію, — чим запам’ятався Валерій Залужний

06:30 Бюджет війни — що живить кошторис Росії і як знищити її економіку

Новина з фото

04:44 Вітряк, дитячий атракціон і багатоцільовий вертоліт. Найдивніші пропозиції на OLX в Україні

7 лютого 2024
Новина з відео

20:20 Як Хаджибей став Одесою — цікаві деталі та історичні факти про Південну Пальміру

19:51 "Циркон" і "Калібри" — у чому особливість обстрілу України 7 лютого

Новина з відео

17:50 Антиконституційні норми законопроєкту про мобілізацію — як оминути блокування рахунків

Новина з відео

13:40 Вони шукають життя — що відбувається біля палаючої багатоповерхівки у Києві

Text

17:50 Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

Text

17:10 Новий головком ЗСУ — чого очікувати від Сирського на фронті у 2024-му

Text

16:20 У ГУР відреагували на інтерв'ю Путіна та назвали його мету

Text

15:38 Залужний та Буданов стали Героями України — як відбувалося нагородження

Text

14:40 Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:03 Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

Text

13:25 Нардеп Гончаренко прокоментував відставку Залужного

Text

12:40 Призначення Сирського — чи зміниться тактика ЗСУ на полі бою

Text

12:00 Чи піде Залужний у політику — які амбіції та майбутнє у колишнього Головкома

Text

11:20 Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома