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Відставка Залужного — що стало причиною звільнення впливового Головкома

09 лютого 2024 р. 09:45

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09:45 Відставка Залужного — що стало причиною звільнення впливового Головкома

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09:04 В Україну вдалося повернути ще 100 військовополонених, серед них — захисники "Азовсталі"

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08:00 Заміна Головнокомандувача та новий наступ ЗСУ — ефір Новини.LIVE

8 лютого 2024
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19:15 Удар по окупантах в Лисичанську — Гайдай розповів про деталі атаки

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18:41 Залужний пішов у відставку — терміновий ефір Новини.LIVE

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17:40 Чи зможе Трамп закінчити війну в Україні — думка киян

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17:10 Зупинка громадського транспорту під час тривоги — що кажуть у Київраді

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16:25 У законі про зберігання репродуктивних клітин військових не врегульовані спадкові спори — адвокат

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пішов у вісдтавку 8 лютого, його посаду тепер обіймає командувач Олександр Сирський. Серед причин звільнення — це, ймовірно, різні погляди у підході до мобілізації та бойових дій. 

Про це розповів політолог Ігор Чаленко в ефірі Новини.LIVE.

Причини відставки Залужного

За словами Ігоря Чаленка, у причинах відставки Залужного є політичний та військовий контекст.

"Коли тільки почала з'являтися ця новина, цей вкид, ці чутки, то звичайно ми бачили політичний контекст. Можна згадати і рівень довіри до Головнокомандувача і все, що було. І поки ця тема з відставкою грала в інформпросторі, ми побачили її трансформацію, де було додано військовий контекст", — сказав Чаленко. 

Так, як пояснює він, політичний аспект полягає у великій довірі до колишнього Головнокомандувача ЗСУ, дехто навіть припускав, що Залужний може піти у президенти.

Що стосується військового, то це, перш за все, різне бачення мобілізації та бойових дій. Президент Володимир Зеленський не погоджувався з думкою Головкома. Крім того, у 2023 році Україна не досягла бажаних успіхів на полі бою. 

"Очевидно, що не все вдавалося у 2023 році. Для прикладу, можна порівняти аналітику: Росія в квадратних кілометрах взяла більше, ніж ми відвоювали під час наступальних дій", — додав Чаленко. 

Нагадаємо, відставку Головкома підтвердив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань — керувати армією під час повномасштабної війни з російськими окупантами.

Пізніше з'явився указ Президента про звільнення Валерія Залужного. 

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10:12 Хто увійде до команди Сирського — Жорін розповів про нових генералів

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09:46 Повітряні сили попередили про ракетну загрозу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:42 Збереження "кревних" під час війни — яким банками довіряють українці

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