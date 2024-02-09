Відставка Залужного — що стало причиною звільнення впливового Головкома

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пішов у вісдтавку 8 лютого, його посаду тепер обіймає командувач Олександр Сирський. Серед причин звільнення — це, ймовірно, різні погляди у підході до мобілізації та бойових дій.

Про це розповів політолог Ігор Чаленко в ефірі Новини.LIVE.

Причини відставки Залужного

За словами Ігоря Чаленка, у причинах відставки Залужного є політичний та військовий контекст.

"Коли тільки почала з'являтися ця новина, цей вкид, ці чутки, то звичайно ми бачили політичний контекст. Можна згадати і рівень довіри до Головнокомандувача і все, що було. І поки ця тема з відставкою грала в інформпросторі, ми побачили її трансформацію, де було додано військовий контекст", — сказав Чаленко.

Так, як пояснює він, політичний аспект полягає у великій довірі до колишнього Головнокомандувача ЗСУ, дехто навіть припускав, що Залужний може піти у президенти.

Що стосується військового, то це, перш за все, різне бачення мобілізації та бойових дій. Президент Володимир Зеленський не погоджувався з думкою Головкома. Крім того, у 2023 році Україна не досягла бажаних успіхів на полі бою.

"Очевидно, що не все вдавалося у 2023 році. Для прикладу, можна порівняти аналітику: Росія в квадратних кілометрах взяла більше, ніж ми відвоювали під час наступальних дій", — додав Чаленко.

Нагадаємо, відставку Головкома підтвердив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань — керувати армією під час повномасштабної війни з російськими окупантами.

Пізніше з'явився указ Президента про звільнення Валерія Залужного.