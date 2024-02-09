Отставка Залужного — что стало причиной увольнения влиятельного Главкома

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел в отставку 8 февраля, его должность теперь занимает командующий Александр Сырский. Среди причин увольнения — это, вероятно, разные взгляды в подходе к мобилизации и боевым действиям.

Об этом рассказал политолог Игорь Чаленко в эфире Новини.LIVE.

Причины отставки Залужного

По словам Игоря Чаленко, в причинах отставки Залужного есть политический и военный контекст.

"Когда только начала появляться эта новость, этот вброс, эти слухи, то, конечно, мы видели политический контекст. Можно вспомнить и уровень доверия к Главнокомандующему и все, что было. И пока эта тема с отставкой играла в информпространстве, мы увидели ее трансформацию , где был добавлен военный контекст", — сказал Чаленко.

Так, как объясняет он, политический аспект заключается в большом доверии к бывшему Главнокомандующему ВСУ, некоторые даже предполагали, что Залужный может пойти в президенты.

Что касается военного, то это прежде всего разное видение мобилизации и боевых действий. Президент Владимир Зеленский не соглашался с мнением Главкома. Кроме того, в 2023 году Украина не добилась желаемых успехов на поле боя.

"Очевидно, что не все удавалось в 2023 году. Например, можно сравнить аналитику: Россия в квадратных километрах взяла больше, чем мы отвоевали во время наступательных действий", — добавил Чаленко.

Напомним, отставку Главкома подтвердил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, генералу Валерию Залужному выпала одна из сложнейших задач — руководить армией во время полномасштабной войны с российскими оккупантами.

Позже появился указ Президента об увольнении Валерия Залужного.