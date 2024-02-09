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Новый главком ВСУ — чего ожидать от Сырского на фронте в 2024-м

Новый главком ВСУ — чего ожидать от Сырского на фронте в 2024-м

9 февраля 2024 г. 17:10

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12:40 Назначение Сырского — изменится ли тактика ВСУ на поле боя

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12:00 Уйдет ли Залужный в политику — какие амбиции и будущее у бывшего Главкома

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11:20 Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

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17:50 Обстрелы Николаева — как город помогает пострадавшим от ударов РФ

Text

17:10 Новый главком ВСУ — чего ожидать от Сырского на фронте в 2024-м

Text

16:20 В ГУР отреагировали на интервью Путина и назвали его цель

Text

15:38 Залужный и Буданов стали Героями Украины — как происходило награждение

Text

14:40 Назначение Сырского — что думают военные о новом Главкоме ВСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:03 Блокада на границе с Украиной — в ГПСУ назвали КПП, где бастуют поляки

Text

13:25 Нардеп Гончаренко прокомментировал отставку Залужного

Text

12:40 Назначение Сырского — изменится ли тактика ВСУ на поле боя

Text

12:00 Уйдет ли Залужный в политику — какие амбиции и будущее у бывшего Главкома

Text

11:20 Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

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Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20

Назначая Александра Сырского на должность Главнокомандующего ВСУ, Владимир Зеленский поставил ему ряд требований. Среди них, в частности, вопрос логистики. Кроме того, генерал является сторонником активных маневровых действий, поэтому в 2024 году можно ожидать много изменений на фронте.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

Чего ждать от Сырского на должности главкома ВСУ

Как отметил Мусиенко, Зеленский ожидает от Сырского на новой должности решения ряда вопросов. Они, в частности, связаны с логистикой, распределением техники и штабов, ротацией и помощью иностранных партнеров.

"Задачи, которые стоят, амбициозные. Но они вызваны тем, что мы сейчас видим на фронте и те проблемы, которые стоило бы решить", — сказал Мусиенко.

Кроме того, он отметил, что сейчас враг пытается активнее штурмовать на фронте. Перед новым главкомом стоит задача эффективнее отбивать атаки противника, а также рассматривать различные сценарии развития событий в 2024-м.

"Я думаю, что как раз над этим будет работать новый Главнокомандующий и его команда, чтобы как можно скорее выполнить указанные поручения, касающиеся фронта. Многое еще зависит от западной помощи", — добавил эксперт.

Мусиенко охарактеризовал Сырского как опытного и профессионального человека, который является сторонником активных маневровых действий.

"Я думаю, что некоторые интересные сюрпризы и приятные неожиданности для нас мы еще увидим", — подчеркнул политолог.

Напомним, мы писали о том, кто такой Александр Сырский и что известно о его российском прошлом. Также рассказывали о возможных причинах увольнения Валерия Залужного.

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17:24 Украина получит 22-й пакет военной помощи от Финляндии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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