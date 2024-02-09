Новый главком ВСУ — чего ожидать от Сырского на фронте в 2024-м

Назначая Александра Сырского на должность Главнокомандующего ВСУ, Владимир Зеленский поставил ему ряд требований. Среди них, в частности, вопрос логистики. Кроме того, генерал является сторонником активных маневровых действий, поэтому в 2024 году можно ожидать много изменений на фронте.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

Чего ждать от Сырского на должности главкома ВСУ

Как отметил Мусиенко, Зеленский ожидает от Сырского на новой должности решения ряда вопросов. Они, в частности, связаны с логистикой, распределением техники и штабов, ротацией и помощью иностранных партнеров.

"Задачи, которые стоят, амбициозные. Но они вызваны тем, что мы сейчас видим на фронте и те проблемы, которые стоило бы решить", — сказал Мусиенко.

Кроме того, он отметил, что сейчас враг пытается активнее штурмовать на фронте. Перед новым главкомом стоит задача эффективнее отбивать атаки противника, а также рассматривать различные сценарии развития событий в 2024-м.

"Я думаю, что как раз над этим будет работать новый Главнокомандующий и его команда, чтобы как можно скорее выполнить указанные поручения, касающиеся фронта. Многое еще зависит от западной помощи", — добавил эксперт.

Мусиенко охарактеризовал Сырского как опытного и профессионального человека, который является сторонником активных маневровых действий.

"Я думаю, что некоторые интересные сюрпризы и приятные неожиданности для нас мы еще увидим", — подчеркнул политолог.

Напомним, мы писали о том, кто такой Александр Сырский и что известно о его российском прошлом. Также рассказывали о возможных причинах увольнения Валерия Залужного.