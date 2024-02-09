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Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20

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11:20 Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

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10:54 В СБУ показали зворушливе відео повернення додому ста українських полонених

Text

09:45 Відставка Залужного — що стало причиною звільнення впливового Головкома

Text

09:04 В Україну вдалося повернути ще 100 військовополонених, серед них — захисники "Азовсталі"

Text

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Володимир Зеленський призначив нового Головнокомандувача ЗСУ учора, 8 лютого. Посаду Валерія Залужного нині обіймає Олександр Сирський, який, як відомо, має російське коріння.

 Чи вплине це на хід війни і що може змінитись — обговорювали гості ефіру Новини.LIVE.

Що відомо про російське минуле Сирського

Як відомо, командувач Олександр Сирський народився у селі Новинки Володимирської області РФ. Навчався він у Московському вищому військовому командному училищі.

Як пояснив військовий експерт Михайло Притула, цей факт нічого не означає і навряд чи має якийсь прихований підтекст. Так само, за його словами, нерідко бували випадки, коли людина, яка народжена в Україні, ставала агентом ворога. 

"Де у нас знайти людей, які не мали родичів в Московії? І де знайти у Московії людей, які не мали б родичів в Україні? Тобто, ми були надто перебільшені. Війна йде не між російським і українським народом, а йде між диктатурою і демократією", — сказав експерт. 

Крім того, як підкреслив політолог Ігор Чаленко, Сирський — це людина, чиє ім'я неодноразово лунало в українському інфопросторі. Командувач має великий досвід за плечима та багато перемог. 

"Це людина не з вулиці. Він був і командувачем ООС, ми знаємо його результати і він показав, що він адекватна людина. Яка різниця: народився він в Росії чи не народився?" — сказав Чаленко. 

Нагадаємо, увечері 8 лютого Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Вони обговорили оновлення керівництва ЗСУ.

Пізніше відставку Головкома підтвердив міністр оборони Рустем Умєров й з'явився відповідний указ президента. 

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11:42 Сили безпілотних систем очолить полковник Сухаревський, — нардеп

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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