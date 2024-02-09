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Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20

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12:00 Уйдет ли Залужный в политику — какие амбиции и будущее у бывшего Главкома

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11:20 Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

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10:54 В СБУ показали трогательное видео возвращения домой ста украинских пленных

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09:45 Отставка Залужного — что стало причиной увольнения влиятельного Главкома

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09:04 В Украину удалось вернуть еще 100 военнопленных, среди них — защитники "Азовстали"

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08:00 Замена Главнокомандующего и новое наступление ВСУ — эфир Новини.LIVE

8 февраля 2024
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19:15 Удар по оккупантам в Лисичанске — Гайдай рассказал о деталях атаки

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18:41 Залужный ушел в отставку — срочный эфир Новини.LIVE

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Владимир Зеленский назначил нового Главнокомандующего ВСУ вчера, 8 февраля. Должность Валерия Залужного занимает Александр Сырский, который, как известно, имеет российские корни.

Повлияет ли это на ход войны и что может измениться — обсуждали гости эфира Новини.LIVE.

Что известно о российском прошлом Сырского

Как известно, командующий Александр Сырский родился в селе Новинки Владимирской области РФ. Учился он в Московском высшем военном командном училище.

Как объяснил военный эксперт Михаил Притула, этот факт ничего не означает и вряд ли имеет какой-либо скрытый подтекст. Так же, по его словам, нередко бывали случаи, когда человек, рожденный в Украине, становился агентом врага.

"Где у нас найти людей, которые не имели родственников в Московии? И где найти в Московии людей, которые не имели бы родственников в Украине? То есть мы были слишком преувеличены. Война идет не между российским и украинским народом, а идет между диктатурой и демократией", — сказал эксперт.

Кроме того, как подчеркнул политолог Игорь Чаленко, Сырский — это человек, имя которого неоднократно звучало в украинском инфопространстве. Командующий имеет большой опыт за плечами и много побед.

"Это человек не с улицы. Он был и командующим ООС, мы знаем его результаты и он показал, что он адекватный человек. Какая разница: родился ли он в России или не родился?" — сказал Чаленко.

Напомним, вечером 8 февраля Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Они обсудили обновление руководства ВСУ.

Позже отставку Главкома подтвердил министр обороны Рустем Умеров и появился соответствующий указ президента.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Замена Главнокомандующего и новое наступление ВСУ — эфир Новини.LIVE

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