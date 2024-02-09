Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Владимир Зеленский назначил нового Главнокомандующего ВСУ вчера, 8 февраля. Должность Валерия Залужного занимает Александр Сырский, который, как известно, имеет российские корни.

Повлияет ли это на ход войны и что может измениться — обсуждали гости эфира Новини.LIVE.

Что известно о российском прошлом Сырского

Как известно, командующий Александр Сырский родился в селе Новинки Владимирской области РФ. Учился он в Московском высшем военном командном училище.

Как объяснил военный эксперт Михаил Притула, этот факт ничего не означает и вряд ли имеет какой-либо скрытый подтекст. Так же, по его словам, нередко бывали случаи, когда человек, рожденный в Украине, становился агентом врага.

"Где у нас найти людей, которые не имели родственников в Московии? И где найти в Московии людей, которые не имели бы родственников в Украине? То есть мы были слишком преувеличены. Война идет не между российским и украинским народом, а идет между диктатурой и демократией", — сказал эксперт.

Кроме того, как подчеркнул политолог Игорь Чаленко, Сырский — это человек, имя которого неоднократно звучало в украинском инфопространстве. Командующий имеет большой опыт за плечами и много побед.

"Это человек не с улицы. Он был и командующим ООС, мы знаем его результаты и он показал, что он адекватный человек. Какая разница: родился ли он в России или не родился?" — сказал Чаленко.

Напомним, вечером 8 февраля Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Они обсудили обновление руководства ВСУ.

Позже отставку Главкома подтвердил министр обороны Рустем Умеров и появился соответствующий указ президента.