Призначення Сирського — чи зміниться тактика ЗСУ на полі бою

Посаду Головнокомандувача ЗСУ нині обійняв генерал Олександр Сирський. Чи зміниться хід війни і тактика ЗСУ — обговорював військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула в ефірі Новини.LIVE.

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Як зміниться тактика ЗСУ з приходом Сирськом

Як зазначив Михайло Притула, команда Сирського вимушена бути кращою за попередню для того, щоб продемонструвати, що кадрові зміни військового керівництва не пройшли даремно.

Якщо говорити в контексті зміни тактики, то найближчим часом це навряд чи станеться. Новий Головком буде дотримуватися стратегії свого попередника, мета якої — мінімізація втрат української армії.

Військова тактика сама по собі змінюється тоді, коли бійці достатньо оснащені технікою та озброєнням. Експерт підкреслив, що за часів командування Залужного цього не було.

Попри це все, Михайло Притула наголосив, що Сирський здобував військову освіту в СРСР. Через це він більш обізнаний у стратегіях росіян та їхніх підходах, що теж допоможе українській армії.

"Сирський вчився в Радянському Союзі, він вивчав дії противника, розуміє, що противник діятиме хвилями, як класична піхота Червоної армії", — додав експерт.

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