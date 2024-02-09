Назначение Сырского — изменится ли тактика ВСУ на поле боя

Должность Главнокомандующего ВСУ в настоящее время занял генерал Александр Сырский. Изменится ли ход войны и тактика ВСУ — обсуждал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула в эфире Новини.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Как изменится тактика ВСУ с приходом Сырского

Как отметил Михаил Притула, команда Сырского вынуждена быть лучше предыдущей для того, чтобы продемонстрировать, что кадровые изменения военного руководства не прошли даром.

Если говорить в контексте смены тактики, то в ближайшее время это вряд ли произойдет. Новый Главком будет соблюдать стратегию своего предшественника, цель которой — минимизация потерь украинской армии.

Военная тактика сама по себе меняется, когда бойцы достаточно оснащены техникой и вооружением. Эксперт подчеркнул, что при командовании Залужного этого не было.

Несмотря на все это, Михаил Притула подчеркнул, что Сырский получал военное образование в СССР. Поэтому он более осведомлен в стратегиях россиян и их подходах, что тоже поможет украинской армии.

"Сырский учился в Советском Союзе, он изучал действия противника, понимает, что противник будет действовать волнами как классическая пехота Красной армии", — добавил эксперт.

Напомним, мы писали о том, кто такой Александр Сырский и что известно о его российском прошлом.

Также рассказывали о возможных причинах увольнения Валерия Залужного.