Гордон розповів, як ставиться до Зеленського і чому вважає його героєм

Журналіст Дмитро Гордон вважає Володимира Зеленського героєм, адже, маючи можливість втекти на початку війни, він залишився в Україні. Він переконаний, що чинного президента неодноразово намагалися вбити.

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Що Гордон думає про Зеленського

За словами Гордона, західні партнери пропонували Зеленському "план втечі". Однак, маючи таку можливість, він прийняв рішення залишитися в Україні.

"Він мав бігти, якби на його місці була б інша людина. А він вперся. Він виявився не просто естрадним виконавцем, а людиною "із міцними горішками. Він залишився (на загибель, до речі) в Києві й очолив спротив. Це був велетенський крок", — сказав Гордон.

Він також впевнений на 95%, що Україна впала б, якби Зеленський втік під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, Гордон прокоментував мобілізацію в Україні й розповів, як та звідки можна заохочувати людей до війська.

До слова, у Верхвній Раді найбільше розмов відбувається навколо демобілізації та антиконституційних норм.