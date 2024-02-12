Перший день війни — Гордон розповів, як пройшло його 24 лютого 2022 року

Дмитро Гордон розповів, що 24 лютого 2022 року він поставив будильник на 4:00, очікуючи на війну. А вже о 4:45 журналіст почув вибухи та записав звернення до українців про початок війни, яке подивилося кілька мільйонів.

Про свої спогади Дмитро Гордон розповів Новини.LIVE.

Як Дмитро Гордон зустрів початок війни

Про те, що війна почнеться о 4:00 24 лютого 2022 року, Дмитро Гордон прочитав у різних міжнародних джерелах напередодні, 23 лютого. Вони з дружиною завели будильник на цей час та пішли спати.

"О 4-й ранку прокинулися — війни не було. Лягли далі. 4:45 — я почув два вибухи за вікном. Подивився, побачив таке червоне марево, і в цей час пролунав третій вибух", — згадує Дмитро.

Журналіст одразу ввімкнув телеканал "Россия 1", де побачив виступ Путіна, і зрозумів, що почалася війна.

Вже за 10 хвилин Дмитро Гордон записав звернення до українців про початок війни, яке набрало кілька мільйонів переглядів.

Нагадаємо, Дмитро Гордон разом з іншими українськими зірками відвідав прем'єру фільму Алана Бадоєва "Довга доба".

Документальний фільм розповідає хроніку подій перших днів повномасштабної війни України з Росією.