Первый день войны — Гордон рассказал, как прошло его 24 февраля 2022 года

Дмитрий Гордон рассказал, что 24 февраля 2022 года он поставил будильник на четыре часа, ожидая войну. А уже в 4:45 журналист услышал взрывы и записал обращение к украинцам о начале войны, которое посмотрело несколько миллионов.

О своих воспоминаниях Дмитрий Гордон рассказал Новини.LIVE.

Как Дмитрий Гордон встретил начало войны

О том, что война начнется в 4:00 24 февраля 2022 года, Дмитрий Гордон прочитал в разных международных источниках накануне, 23 февраля. Они с женой завели будильник на это время и пошли спать.

"В 4 утра проснулись — войны не было. Легли дальше. 4:45 — я услышал два взрыва за окном. Посмотрел, увидел такое красное марево, и в это время раздался третий взрыв", — вспоминает Дмитрий.

Журналист сразу включил телеканал "Россия 1", где увидел выступление Путина, и понял, что началась война.

Уже через 10 минут Дмитрий Гордон записал обращение к украинцам о начале войны, которое набрало несколько миллионов просмотров.

Напомним, Дмитрий Гордон вместе с другими украинскими звездами посетил премьеру фильма Алана Бадоева "Довга доба".

Документальный фильм рассказывает о хронике событий первых дней полномасштабной войны Украины с Россией.