Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Первый день войны — Гордон рассказал, как прошло его 24 февраля 2022 года arrow

Первый день войны — Гордон рассказал, как прошло его 24 февраля 2022 года

12 февраля 2024 г. 16:07

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:43 Jerry Heil поделилась деталями подготовки к Евровидению

Text

16:25 TVORCHI рассказали, как создали песню для Евровидения

Text

16:07 Первый день войны — Гордон рассказал, как прошло его 24 февраля 2022 года

Text

15:27 Булинг в интернете — Доротюк прокомментировала скандал с Исландия ТВ

Text

14:34 Отставка Залужного — Гордон прокомментировал Новини.LIVE решение Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Подготовка Путина к Третьей мировой войне и кадровые изменения в ВСУ — эфир Новини.LIVE

11 февраля 2024
Text

16:40 Иностранный доброволец рассказал, как его пытались отравить местные жители и о чем жалеет

Text

14:37 Казахский доброволец раскрыл подробности гибели "Моджахеда"

Text

13:59Вооруженные нападения, угрозы и скандалы из-за наличных денег — что не так с киевскими маршрутками

Text

12:46 Не было воды и пищи — иностранный доброволец рассказал о смертельных штурмах ВСУ

Text

16:43 Jerry Heil поделилась деталями подготовки к Евровидению

Text

16:25 TVORCHI рассказали, как создали песню для Евровидения

Text

16:07 Первый день войны — Гордон рассказал, как прошло его 24 февраля 2022 года

Text

15:27 Булинг в интернете — Доротюк прокомментировала скандал с Исландия ТВ

Text

14:34 Отставка Залужного — Гордон прокомментировал Новини.LIVE решение Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Подготовка Путина к Третьей мировой войне и кадровые изменения в ВСУ — эфир Новини.LIVE

11 февраля 2024
Text

16:40 Иностранный доброволец рассказал, как его пытались отравить местные жители и о чем жалеет

Text

14:37 Казахский доброволец раскрыл подробности гибели "Моджахеда"

Text

13:59 Вооруженные нападения, угрозы и скандалы из-за наличных денег — что не так с киевскими маршрутками

Text

12:46 Не было воды и пищи — иностранный доброволец рассказал о смертельных штурмах ВСУ

Популярні відео

Text

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Text

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Text

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Text

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42

Дмитрий Гордон рассказал, что 24 февраля 2022 года он поставил будильник на четыре часа, ожидая войну. А уже в 4:45 журналист услышал взрывы и записал обращение к украинцам о начале войны, которое посмотрело несколько миллионов.

О своих воспоминаниях Дмитрий Гордон рассказал Новини.LIVE.

Как Дмитрий Гордон встретил начало войны

О том, что война начнется в 4:00 24 февраля 2022 года, Дмитрий Гордон прочитал в разных международных источниках накануне, 23 февраля. Они с женой завели будильник на это время и пошли спать.

"В 4 утра проснулись — войны не было. Легли дальше. 4:45 — я услышал два взрыва за окном. Посмотрел, увидел такое красное марево, и в это время раздался третий взрыв", — вспоминает Дмитрий.

Журналист сразу включил телеканал "Россия 1", где увидел выступление Путина, и понял, что началась война.

Уже через 10 минут Дмитрий Гордон записал обращение к украинцам о начале войны, которое набрало несколько миллионов просмотров.

Напомним, Дмитрий Гордон вместе с другими украинскими звездами посетил премьеру фильма Алана Бадоева "Довга доба".

Документальный фильм рассказывает о хронике событий первых дней полномасштабной войны Украины с Россией.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:00 Удар РФ по составу с топливом — в Харькове водоемы загрязнены нефтепродуктами

17:00 Ярмоленко снова тренируется в общей группе Динамо

Новость с видео

16:45 Россияне дважды с начала года использовал "Калибры" с моря, — Гуменюк

Новость с фото

16:44 Хотела совершить самоубийство — в Голосеевском районе Киева патрульные спасли женщину

Text

16:43 Jerry Heil поделилась деталями подготовки к Евровидению

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:40 Адвокаты объяснили, как водителям избежать штрафа 3400 гривен

Новость с видео

16:39 Западный Буг выходит из берегов — во Львовской области предупреждают о подтоплении

16:32 ГБР арестовало имущество семьи Гринкевичей — на очереди недвижимость Морозюк

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Text

16:25 TVORCHI рассказали, как создали песню для Евровидения

Новость с видео

17:00 Удар РФ по составу с топливом — в Харькове водоемы загрязнены нефтепродуктами

17:00 Ярмоленко снова тренируется в общей группе Динамо

Новость с видео

16:45 Россияне дважды с начала года использовал "Калибры" с моря, — Гуменюк

Новость с фото

16:44 Хотела совершить самоубийство — в Голосеевском районе Киева патрульные спасли женщину

16:40 Адвокаты объяснили, как водителям избежать штрафа 3400 гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

16:39 Западный Буг выходит из берегов — во Львовской области предупреждают о подтоплении

16:32 ГБР арестовало имущество семьи Гринкевичей — на очереди недвижимость Морозюк

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

16:15 Недостаток крови — в Одессе ищут доноров с разными группами

16:14 Лидер Барселоны согласился на трансфер в английскую команду

Новость с фото

07:14 Кто финансирует войну в Украине — рейтинг стран-покупателей российского сырья и товаров за 2023 год

Новость с фото

04:58 Цены на аренду в Украине — как в Луцке изменились цены на жилье в феврале

11 февраля 2024
Новость с видео

19:10 Турция не имеет никакого влияния на Россию и Путина, — политолог Владимир Воля

Новость с видео

17:30 Что из ценного за последнее время приобрели одесситы — опрос

Новость с фото

05:14 Цены на продукты в 2024 году — на сколько в Украине подорожали мясо и колбаса в феврале

10 февраля 2024
Новость с видео

19:20 Минирование Черного моря продолжается — есть ли реакция со стороны ЕС

17:30 Вопрос равенства — законопроект о мобилизации предлагает снимать бронь с силовиков

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг алюминия в феврале

06:30 Теперь и "Тополь-М" — почему в России участились взрывы на стратегических предприятиях

Новость с фото

05:53 Цены в Украине в 2024 году — на сколько в магазинах подорожали фрукты

Text

16:43 Jerry Heil поделилась деталями подготовки к Евровидению

Text

16:25 TVORCHI рассказали, как создали песню для Евровидения

Text

16:07 Первый день войны — Гордон рассказал, как прошло его 24 февраля 2022 года

Text

15:27 Булинг в интернете — Доротюк прокомментировала скандал с Исландия ТВ

Text

14:34 Отставка Залужного — Гордон прокомментировал Новини.LIVE решение Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Подготовка Путина к Третьей мировой войне и кадровые изменения в ВСУ — эфир Новини.LIVE

11 февраля 2024
Text

16:40 Иностранный доброволец рассказал, как его пытались отравить местные жители и о чем жалеет

Text

14:37 Казахский доброволец раскрыл подробности гибели "Моджахеда"

Text

13:59 Вооруженные нападения, угрозы и скандалы из-за наличных денег — что не так с киевскими маршрутками

Text

12:46 Не было воды и пищи — иностранный доброволец рассказал о смертельных штурмах ВСУ