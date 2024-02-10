Зірки шоубізу відвідали допрем'єрний показ фільму "Довга Доба" — які їх враження

Відомий режисер та продюсер Алан Бадоєв організував допрем'єрний показ свого фільму "Довга Доба". Захід зібрав безліч відомих особистостей українського шоубізнесу, включаючи зірок "Євробачення", Анну Трінчер, Олю Полякову, Дмитра Гордона.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Антоніна Карташева у п'ятницю, 9 лютого.

Зірки шоубізу на прем'єра Алана Бадоєва

Співачка Jerry Heil сказала, що під час перегляду фільму вона не могла взагалі рухатися. За її словами, вона начебто й відчувала внутрішній спокій, але водночас розуміла, що не може реагувати.

"У мені начебто загинули всі емоції в цей момент", — сказала співачка.

Оля Полякова сказала, що у всіх своє 24 лютого та своє горе, але у всіх одне.

"Це абсолютна невизначеність, страх і повне нерозуміння того, що на нас чекає далі", — сказала зірка українського шоубізу.

Melovin поділився, що якщо брати особисто його історію, то тієї ночі він збирав Lego.

"Я просто сидів, як маленька дитина", — додав співак.

Політик і журналіст Дмитро Гордон розповів, що в ніч проти 24 лютого 2022 року він побачив червону хмару і пролунав третій вибух.

"Я ввімкнув телевізор, і побачив виступ Путіна і за 10 хвилин записав звернення до українців через початок війни", — додав Гордон.

Нагадаємо, за словами творців фільму "Довга Доба", це кінодокумент про сучасну історію України, створений із 12 тисяч історій українців. Це 120 хвилин про минуле заради майбутнього.

А сам Алан Бадоєв поділився, що метою фільму є показати глядачеві капсулу України, капсулу довгої доби, яка досі триває.