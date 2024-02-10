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Зірки шоубізу відвідали допрем'єрний показ фільму "Довга Доба" — які їх враження

10 лютого 2024 р. 12:08

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12:08 Зірки шоубізу відвідали допрем'єрний показ фільму "Довга Доба" — які їх враження

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12:08 Зірки шоубізу відвідали допрем'єрний показ фільму "Довга Доба" — які їх враження

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Новина з відео

10:38 У Києві пройшов допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва "Довга Доба" — ексклюзив Новини.LIVE

9 лютого 2024
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19:59 Сирський новий головком та сотня наших полонених вдома — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Призначення Сирського, мобілізація в Україні та боротьба з ворожими ДРГ — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Як працює Міністерство у справах ветеранів в умовах війни — Наєм назвав проблеми

Text

17:50 Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

Text

17:10 Новий головком ЗСУ — чого очікувати від Сирського на фронті у 2024-му

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:20 У ГУР відреагували на інтерв'ю Путіна та назвали його мету

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Відомий режисер та продюсер Алан Бадоєв організував допрем'єрний показ свого фільму "Довга Доба". Захід зібрав безліч відомих особистостей українського шоубізнесу, включаючи зірок "Євробачення", Анну Трінчер, Олю Полякову, Дмитра Гордона.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Антоніна Карташева у п'ятницю, 9 лютого.

Зірки шоубізу на прем'єра Алана Бадоєва

Співачка Jerry Heil сказала, що під час перегляду фільму вона не могла взагалі рухатися. За її словами, вона начебто й відчувала внутрішній спокій, але водночас розуміла, що не може реагувати.

"У мені начебто загинули всі емоції в цей момент", — сказала співачка.

Оля Полякова сказала, що у всіх своє 24 лютого та своє горе, але у всіх одне.

"Це абсолютна невизначеність, страх і повне нерозуміння того, що на нас чекає далі", — сказала зірка українського шоубізу.

Melovin поділився, що якщо брати особисто його історію, то тієї ночі він збирав Lego.

"Я просто сидів, як маленька дитина", — додав співак.

Політик і журналіст Дмитро Гордон розповів, що в ніч проти 24 лютого 2022 року він побачив червону хмару і пролунав третій вибух.

"Я ввімкнув телевізор, і побачив виступ Путіна і за 10 хвилин записав звернення до українців через початок війни", — додав Гордон.

Нагадаємо, за словами творців фільму "Довга Доба", це кінодокумент про сучасну історію України, створений із 12 тисяч історій українців. Це 120 хвилин про минуле заради майбутнього.

А сам Алан Бадоєв поділився, що метою фільму є показати глядачеві капсулу України, капсулу довгої доби, яка досі триває.

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12:14 Постраждалі від ракетної атаки можуть отримати фінансову допомогу — де виплатять понад 10 тис. грн

Новина з відео

11:44 Кияни зібралися на мітинг під стінами КМДА — що вимагають активісти

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11:27 Байер Хабі Алонсо виграє Бундеслігу — у Німеччині назвали умову

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:20 У ГУР відреагували на інтерв'ю Путіна та назвали його мету

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15:38 Залужний та Буданов стали Героями України — як відбувалося нагородження

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