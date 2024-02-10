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Звезды шоубиза посетили допремьерный показ фильма “Довга Доба” — какие их впечатления

10 февраля 2024 г. 12:08

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12:08 Звезды шоубиза посетили допремьерный показ фильма “Довга Доба” — какие их впечатления

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Новость с видео

12:08 Звезды шоубиза посетили допремьерный показ фильма “Довга Доба” — какие их впечатления

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Новость с видео

10:38 В Киеве прошел допремьерный показ фильма Алана Бадоева "Довга Доба" — эксклюзив Новини.LIVE

9 февраля 2024
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19:59 Сырский новый головком и сотня наших пленных дома - эфир Новини.LIVE

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19:00 Назначение Сырского, мобилизация в Украине и борьба с вражескими ДРГ — эфир Новини.LIVE

Text

18:30 Как работает Министерство по делам ветеранов в условиях войны — Наем назвал проблемы

Text

17:50 Обстрелы Николаева — как город помогает пострадавшим от ударов РФ

Text

17:10 Новый главком ВСУ — чего ожидать от Сырского на фронте в 2024-м

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:20 В ГУР отреагировали на интервью Путина и назвали его цель

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Известный режиссер и продюсер Алан Бадоев организовал допремьерный показ своего фильма "Довга Доба". Мероприятие собрало множество известных личностей украинского шоу-бизнеса, включая звезд "Евровидения", АннуТринчер, Олю Полякову, Дмитрия Гордона.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Антонина Карташева в пятницу, 9 февраля.

Звезды шоубиза на премьера фильма Алана Бадоева

Певица Jerry Heil сказала, что во время просмотра фильма, она не могла вообще двигаться. По ее словам, она вроде и ощущала внутреннее спокойствие, но в то же время она понимала, что не может реагировать.

"Во мне будто погибли все эмоции в этот момент", — сказала певица.

Оля Полякова сказала, что у всех свое 24 февраля и свое горе, но у всех одно.

"Это абсолютная неопределенность, страх и полное непонимание того, что нас ожидает дальше", — сказала звезда украинского шоубиза.

Melovin поделился, что если брать лично его историю, то в ту ночь он собирал Lego.

"Я просто сидел, как маленький ребенок", — добавил певец.

Политик и журналист Дмитрий Гордон рассказал, что в ночь на 24 февраля 2022 года он увидел красное облако и прозвучал третий взрыв.

"Я включил телевизор, и увидел выступление Путина и через 10 минут записал обращение к украинцам из-за начала войны", — добавил Гордон.

Напомним, по словам создателей фильма "Довга Доба", это кинодокумент о современной истории Украины, созданный из 12 тысяч историй украинцев. Это 120 минут о прошлом ради будущего.

А сам Алан Бадоев поделился, что целью фильма является показать зрителю капсулу Украины, капсулу длинных суток, которые до сих пор продолжаются.

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12:31 Кабмин уволил первого заместителя Министра обороны Павлюка

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12:30 На Одесчине задержали грабителя, который обидел малолетнюю девочку

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12:25 В Харькове эвакуируют полсотни человек, сохраняется опасность повторной утечки топлива, — Синегубов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:38 В Киеве прошел допремьерный показ фильма Алана Бадоева "Довга Доба" — эксклюзив Новини.LIVE

9 февраля 2024
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18:30 Как работает Министерство по делам ветеранов в условиях войны — Наем назвал проблемы

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17:10 Новый главком ВСУ — чего ожидать от Сырского на фронте в 2024-м

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:20 В ГУР отреагировали на интервью Путина и назвали его цель

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15:38 Залужный и Буданов стали Героями Украины — как происходило награждение

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