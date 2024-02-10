Звезды шоубиза посетили допремьерный показ фильма “Довга Доба” — какие их впечатления

Известный режиссер и продюсер Алан Бадоев организовал допремьерный показ своего фильма "Довга Доба". Мероприятие собрало множество известных личностей украинского шоу-бизнеса, включая звезд "Евровидения", АннуТринчер, Олю Полякову, Дмитрия Гордона.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Антонина Карташева в пятницу, 9 февраля.

Звезды шоубиза на премьера фильма Алана Бадоева

Певица Jerry Heil сказала, что во время просмотра фильма, она не могла вообще двигаться. По ее словам, она вроде и ощущала внутреннее спокойствие, но в то же время она понимала, что не может реагировать.

"Во мне будто погибли все эмоции в этот момент", — сказала певица.

Оля Полякова сказала, что у всех свое 24 февраля и свое горе, но у всех одно.

"Это абсолютная неопределенность, страх и полное непонимание того, что нас ожидает дальше", — сказала звезда украинского шоубиза.

Melovin поделился, что если брать лично его историю, то в ту ночь он собирал Lego.

"Я просто сидел, как маленький ребенок", — добавил певец.

Политик и журналист Дмитрий Гордон рассказал, что в ночь на 24 февраля 2022 года он увидел красное облако и прозвучал третий взрыв.

"Я включил телевизор, и увидел выступление Путина и через 10 минут записал обращение к украинцам из-за начала войны", — добавил Гордон.

Напомним, по словам создателей фильма "Довга Доба", это кинодокумент о современной истории Украины, созданный из 12 тысяч историй украинцев. Это 120 минут о прошлом ради будущего.

А сам Алан Бадоев поделился, что целью фильма является показать зрителю капсулу Украины, капсулу длинных суток, которые до сих пор продолжаются.