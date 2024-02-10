В Киеве прошел допремьерный показ фильма Алана Бадоева "Довга Доба" — эксклюзив Новини.LIVE

В Киеве состоялся допремьерный показ киноленты Алана Бадоева "Довга Доба". По словам режиссера, целью фильма является показать зрителю капсулу Украины, капсулу длинных суток, которые до сих пор продолжаются.

На мероприятии побывала корреспондентка Новини.LIVE.

Допремьерный показ фильма Алана Бадоева

Документальная кинолента "Довга Доба", рассказывает об истории Украины через 12 тысяч личных рассказов её граждан. Продолжительностью в 120 минут, эта картина стремится осветить прошлое во имя будущего.

Все сцены фильма запечатлены украинцами на их собственные устройства, представляя кинематографический взгляд на их жизнь и борьбу, дух сопротивления и единения, а также мужество и отвагу народа Украины.

"Мы хотим показать всему миру капсулу, чтобы там поняли, каково это быть украинцами в такое время. Потому что в мире много разговоров, нужно ли нам помогать. Я хочу, чтобы люди увидели, кем являются украинцы", — говорит Бадоев.

Продолжительность материала составляет 200 часов. Режиссер использовал для фильма не все часы, и по словам самого Бадоева, он выбирал те истории, которые рассказывают нам о борьбе, людях и их поступках.

"Мне главное было, чтобы люди ощутили единство, потому что, когда мы едины, мы непобедимы. В фильме это ощущается, что такое единство. Мир должен ощутить, что Украина — это про жизнь", — добавил Бадоев.

Самые длинные сутки Алана Бадоева

Бадоев рассказал и про свои самые длинные сутки. По его мнению, самые длинные сутки для нас проходят именно сейчас.

"Она еще не закончилась. Я еще не видел своих детей, поэтому для меня с 24 февраля 2022 года они продолжаются, как один день", — добавил режиссер.

Также автор фильма сообщил, будет ли он дальше продолжать свое творчество про войну.

"Никогда не знаешь этого. Пока я хочу пережить этот опыт и сделать так, чтобы фильм увидел каждый в мире", — завершил Алан Бадоев.

Также режиссер рассказал нашему журналисту о том, сколько пришлось работать над фильмом и с какими трудностями столкнулась команда во время съемок. Об этом и не только смотрите в сюжете Новини.LIVE

Напомним, украинский фильм по повести Кузьмы Скрябина "Я, "Побєда" і Берлін" выйдет в большой прокат с 21 марта 2024 во всех кинотеатрах Украины. Его сняли еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, продюсер Ирина Костюк заявила, что в 2023 году украинские фильмы были более финансово удачные, чем ранее. Прибыль с кинопоказов стала рекордной.