У Києві пройшов допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва "Довга Доба" — ексклюзив Новини.LIVE

У Києві відбувся допрем'єрний показ кінострічки Алана Бадоєва "Довга Доба". За словами режисера, метою фільму є показати глядачеві капсулу України, капсулу довгої доби, яка досі триває.

На заході побувала кореспондентка Новини.LIVE

Допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва

Документальна кінострічка "Довга Доба" розповідає про історію України через 12 тисяч особистих оповідань її громадян. Тривалістю 120 хвилин, ця картина прагне висвітлити минуле в ім'я майбутнього.

Усі сцени фільму зафіксовані українцями на їх власні пристрої, представляючи кінематографічний погляд на їхнє життя та боротьбу, дух опору та єднання, а також мужність та відвагу народу України.

"Ми хочемо показати всьому світу капсулу, щоб там зрозуміли, як це бути українцями в такий час. Тому що у світі багато розмов, чи нам треба допомагати. Я хочу, щоб люди побачили, ким є українці", — каже Бадоєв.

Тривалість матеріалу складає 200 годин. Режисер використав для фільму не весь годинник, і за словами самого Бадоєва, він вибирав ті історії, які розповідають нам про боротьбу, людей та їхні вчинки.

"Мені головне було, щоб люди відчули єдність, бо коли ми єдині, ми непереможні. У фільмі це відчувається, що таке єдність. Світ повинен відчути, що Україна — це про життя", — додав Бадоєв.

Найдовша доба Алана Бадоєва

Бадоєв розповів і про свою найдовшу добу. На його думку, найдовша доба для нас проходить саме зараз.

"Вона ще не закінчилася. Я ще не бачив своїх дітей, тому для мене з 24 лютого 2022 року вони продовжуються як один день", — додав режисер.

Також автор фільму повідомив, чи далі він продовжуватиме свою творчість про війну.

"Ніколи не знаєш цього. Поки що я хочу пережити цей досвід і зробити так, щоб фільм побачив кожен у світі", — завершив Алан Бадоєв.

Також режисер розповів нашому журналісту про те, скільки довелося працювати над фільмом та з якими труднощами зіткнулася команда під час зйомок. Про це і не тільки дивіться у сюжеті Новини.LIVE

Нагадаємо, український фільм за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" вийде у великий прокат з 21 березня 2024 року у всіх кінотеатрах України. Його зняли ще до повномасштабного вторгнення Росії до України.

Крім того, продюсер Ірина Костюк заявила, що у 2023 році українські фільми були більш фінансово вдалі, ніж раніше. Прибуток з кінопоказів став рекордним.