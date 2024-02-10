Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У Києві пройшов допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва "Довга Доба" — ексклюзив Новини.LIVE arrow

У Києві пройшов допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва "Довга Доба" — ексклюзив Новини.LIVE

10 лютого 2024 р. 10:38

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Новина з відео

10:38 У Києві пройшов допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва "Довга Доба" — ексклюзив Новини.LIVE

9 лютого 2024
Text

19:59 Сирський новий головком та сотня наших полонених вдома — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Призначення Сирського, мобілізація в Україні та боротьба з ворожими ДРГ — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Як працює Міністерство у справах ветеранів в умовах війни — Наєм назвав проблеми

Text

17:50 Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

Text

17:10 Новий головком ЗСУ — чого очікувати від Сирського на фронті у 2024-му

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:20 У ГУР відреагували на інтерв'ю Путіна та назвали його мету

Text

15:38 Залужний та Буданов стали Героями України — як відбувалося нагородження

Text

14:40 Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

Text

14:03 Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

Text
Новина з відео

10:38 У Києві пройшов допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва "Довга Доба" — ексклюзив Новини.LIVE

9 лютого 2024
Text

19:59 Сирський новий головком та сотня наших полонених вдома — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Призначення Сирського, мобілізація в Україні та боротьба з ворожими ДРГ — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Як працює Міністерство у справах ветеранів в умовах війни — Наєм назвав проблеми

Text

17:50 Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

Text

17:10 Новий головком ЗСУ — чого очікувати від Сирського на фронті у 2024-му

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:20 У ГУР відреагували на інтерв'ю Путіна та назвали його мету

Text

15:38 Залужний та Буданов стали Героями України — як відбувалося нагородження

Text

14:40 Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

Text

14:03 Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки

Популярні відео

Text

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39

У Києві відбувся допрем'єрний показ кінострічки Алана Бадоєва "Довга Доба". За словами режисера, метою фільму є показати глядачеві капсулу України, капсулу довгої доби, яка досі триває.

На заході побувала кореспондентка Новини.LIVE

Допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва

Документальна кінострічка "Довга Доба" розповідає про історію України через 12 тисяч особистих оповідань її громадян. Тривалістю 120 хвилин, ця картина прагне висвітлити минуле в ім'я майбутнього.

Усі сцени фільму зафіксовані українцями на їх власні пристрої, представляючи кінематографічний погляд на їхнє життя та боротьбу, дух опору та єднання, а також мужність та відвагу народу України.

"Ми хочемо показати всьому світу капсулу, щоб там зрозуміли, як це бути українцями в такий час. Тому що у світі багато розмов, чи нам треба допомагати. Я хочу, щоб люди побачили, ким є українці", — каже Бадоєв.

Тривалість матеріалу складає 200 годин. Режисер використав для фільму не весь годинник, і за словами самого Бадоєва, він вибирав ті історії, які розповідають нам про боротьбу, людей та їхні вчинки.

"Мені головне було, щоб люди відчули єдність, бо коли ми єдині, ми непереможні. У фільмі це відчувається, що таке єдність. Світ повинен відчути, що Україна — це про життя", — додав Бадоєв.

Найдовша доба Алана Бадоєва

Бадоєв розповів і про свою найдовшу добу. На його думку, найдовша доба для нас проходить саме зараз.

"Вона ще не закінчилася. Я ще не бачив своїх дітей, тому для мене з 24 лютого 2022 року вони продовжуються як один день", — додав режисер.

Також автор фільму повідомив, чи далі він продовжуватиме свою творчість про війну.

"Ніколи не знаєш цього. Поки що я хочу пережити цей досвід і зробити так, щоб фільм побачив кожен у світі", — завершив Алан Бадоєв.

Також режисер розповів нашому журналісту про те, скільки довелося працювати над фільмом та з якими труднощами зіткнулася команда під час зйомок. Про це і не тільки дивіться у сюжеті Новини.LIVE

Нагадаємо, український фільм за повістю Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" вийде у великий прокат з 21 березня 2024 року у всіх кінотеатрах України. Його зняли ще до повномасштабного вторгнення Росії до України.

Крім того, продюсер Ірина Костюк заявила, що у 2023 році українські фільми були більш фінансово вдалі, ніж раніше. Прибуток з кінопоказів став рекордним.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:53 На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 22 атаки окупантів — яких втрат зазнав ворог

Text
Новина з відео

10:38 У Києві пройшов допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва "Довга Доба" — ексклюзив Новини.LIVE

Новина з фото

10:33 У Харкові внаслідок атаки дронів в будинку загинула ціла сім'я — нові подробиці

10:22 Лунін проти Довбика та Циганкова — анонс матчу Реала з Жироною

Новина з відео

10:20 На Одещині зафіксовано падіння уламків дронів, — Сергій Братчук

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:00 На трасі Одеса — Рені спостерігаються затори — як сьогодні дістатися кордонів

09:59 Найбільша за площею літосферна плита на Землі розвалюється на шматки — що відбувається

09:58 Байден звинуватив Конгрес у зневаженні допомоги Україні під час зустрічі із Шольцем

Новина з відео

09:24 Люди розгнівані — у мережі з'явилося відео напруженої зустрічі ТЦК із громадою Космача

09:23 Штучний інтелект довів світ до ядерної війни — як він "керував" країнами

10:53 На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 22 атаки окупантів — яких втрат зазнав ворог

Новина з фото

10:33 У Харкові внаслідок атаки дронів в будинку загинула ціла сім'я — нові подробиці

10:22 Лунін проти Довбика та Циганкова — анонс матчу Реала з Жироною

Новина з відео

10:20 На Одещині зафіксовано падіння уламків дронів, — Сергій Братчук

10:00 На трасі Одеса — Рені спостерігаються затори — як сьогодні дістатися кордонів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:59 Найбільша за площею літосферна плита на Землі розвалюється на шматки — що відбувається

09:58 Байден звинуватив Конгрес у зневаженні допомоги Україні під час зустрічі із Шольцем

Новина з відео

09:24 Люди розгнівані — у мережі з'явилося відео напруженої зустрічі ТЦК із громадою Космача

09:23 Штучний інтелект довів світ до ядерної війни — як він "керував" країнами

09:05 Готівковий ринок зазнав чергових коливань — як змінився курс валют

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг алюмінію у лютому

06:30 Тепер і "Тополь-М" — чому в Росії почастішали вибухи на стратегічних підприємствах

Новина з фото

05:53 Ціни в Україні у 2024 році — на скільки в магазинах здорожчали фрукти

9 лютого 2024
Новина з відео

19:30 Подальша доля Чорноморського коридора — політолог Володимир Воля

Ексклюзив

18:47 Сирський не має права на помилку, як і президент, — Костенко про заміну Залужного

Новина з фото

04:50 Ціни на оренду в Україні — як у Чернівцях змінились ціни на житло у лютому

8 лютого 2024

19:21 Дебальцеве, Київ, Харківщина — головні успіхи нового Головнокомандувача ЗСУ Сирського

Новина з фото

18:49 Кінець ери Зеленський плюс Залужний — як це було

18:47 Генерал, який зупинив Росію, — чим запам’ятався Валерій Залужний

06:30 Бюджет війни — що живить кошторис Росії і як знищити її економіку

Text
Новина з відео

10:38 У Києві пройшов допрем'єрний показ фільму Алана Бадоєва "Довга Доба" — ексклюзив Новини.LIVE

9 лютого 2024
Text

19:59 Сирський новий головком та сотня наших полонених вдома — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Призначення Сирського, мобілізація в Україні та боротьба з ворожими ДРГ — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Як працює Міністерство у справах ветеранів в умовах війни — Наєм назвав проблеми

Text

17:50 Обстріли Миколаєва — як місто допомагає постраждалим від ударів РФ

Text

17:10 Новий головком ЗСУ — чого очікувати від Сирського на фронті у 2024-му

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:20 У ГУР відреагували на інтерв'ю Путіна та назвали його мету

Text

15:38 Залужний та Буданов стали Героями України — як відбувалося нагородження

Text

14:40 Призначення Сирського — що думають військові про нового Головкома ЗСУ

Text

14:03 Блокада на кордоні з Україною — у ДПСУ назвали КПП, де страйкують поляки