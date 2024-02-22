Гордон рассказал, как относится к Зеленскому и почему считает его героем

Журналист Дмитрий Гордон считает Владимира Зеленского героем, ведь, имея возможность сбежать в начале войны, он остался в Украине. Он убежден, что действующего президента неоднократно пытались убить.

Об этом телеведущий рассказал в интервью Новини.LIVE.

Что Гордон думает о Зеленском

По словам Гордона, западные партнеры предлагали Зеленскому "план побега". Однако, обладая такой возможностью, он принял решение остаться в Украине.

"Он должен был бежать, если бы на его месте был бы другой человек. А он уперся. Он оказался не просто эстрадным исполнителем, а человеком" с крепкими орешками. Он остался (на гибель, кстати) в Киеве и возглавил сопротивление. Это был гигантский шаг", — сказал Гордон.

Он также уверен на 95%, что Украина упала бы, если бы Зеленский скрылся во время полномасштабной войны.

Напомним, Гордон прокомментировал мобилизацию в Украине и рассказал, как и откуда можно поощрять людей в армию.

К слову, в Верховной Раде больше всего разговоров происходит вокруг демобилизации и антиконституционных норм.