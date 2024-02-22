Мобілізація в Україні — Гордон розповів, як та звідки можна заохочувати людей до війська

Журналіст Дмитро Гордон вважає, що Україні варто заохочувати на фронт не лише українців, але й людей з усього світу. Крім того, на його думку, потрібно мобілізувати й ув'язнених, які відбувають покарання за несерйозні злочини.

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Що Гордон думає про мобілізацію в Україні

За словами Гордон, закон про мобілізацію ще суттєво змінюватимуть. Втім, ухвалювати його, вважає, треба обов'язково у зв'язку з війною в країні.

На думку журналіста, Україні потрібно залучати у військо не тільки українців, а й людей з усього світу.

"Росія ж може виняйняти непальців, сомалійців, кубінців. Україна також може це робити. А гроші сплачуватимуть наші друзі за оборону України", — сказав Гордон.

Він додав, що в українських в'язницях відбуває своє покарання велика кількість в'язнів за несерйозні злочини, які б хотіли піти на фронт, щоб скоротити собі термін. Заохочувати людей до лав ЗСУ, як вважає журналіст, слід грошима.

"Сьогодні всі гроші, зусилля мають бути спрямовані на війну. Якщо ми не переможемо, усі ці ремонти доріг будуть ні до чого", — сказав Гордон.

Нагадаємо, спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив, що навколо законопроєкту про мобілізацію точиться "велика дискусія".

Як розповіли у Верхвній Раді, найбільше розмов відбувається навколо демобілізації та антиконституційних норм.