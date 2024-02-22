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Мобилизация в Украине — Гордон рассказал, как и откуда можно привлекать людей в армию

Мобилизация в Украине — Гордон рассказал, как и откуда можно привлекать людей в армию

22 февраля 2024 г. 12:16

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12:16 Мобилизация в Украине — Гордон рассказал, как и откуда можно привлекать людей в армию

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11:43 Легитимность под угрозой — нардеп объяснил, прекратятся ли полномочия Зеленского без выборов

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11:01 РФ не оставляет попыток захватить Синьковку — какая ситуация на Лимано-Купянском направлении

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10:22 В километре от врага – как живут украинцы в прифронтовых поселках на Запорожье

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07:53 Изменения в составе Ставки и оружие Ирана для РФ — эфир Новини.LIVE

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22:08 Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

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19:00 Российская пропаганда в Польше и судьба НАТО — прямой эфир Новини.LIVE

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Журналист Дмитрий Гордон считает, что Украине следует привлекать на фронт не только украинцев, но и людей со всего мира. Кроме того, по его мнению, нужно мобилизовать и заключенных, отбывающих наказание за несерьезные преступления.

Об этом телеведущий рассказал в интервью Новини.LIVE.

Что Гордон думает о мобилизации в Украине

По словам Гордона, закон о мобилизации еще будут существенно менять. Впрочем, принимать его, полагает, нужно обязательно в связи с войной в стране.

По мнению журналиста, Украине нужно привлекать в армию не только украинцев, но и людей со всего мира.

"Россия же может снять непальцев, сомалийцев, кубинцев. Украина тоже может это делать. А деньги будут платить наши друзья за оборону Украины", — сказал Гордон.

Он добавил, что в украинских тюрьмах отбывает свое наказание большое количество заключенных за несерьезные преступления, которые хотели бы уйти на фронт, чтобы сократить себе срок. Привлекать людей в ряды ВСУ, как считает журналист, следует деньгами.

"Сегодня все деньги, усилия должны быть направлены на войну. Если мы не победим, все эти ремонты дорог будут ни к чему", — сказал Гордон.

Напомним, спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что вокруг законопроекта о мобилизации идет "большая дискуссия"

Как рассказали в Верховной Раде, больше всего разговоров происходит вокруг демобилизации и антиконституционных норм.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Одесситы остались до вечера без света — адреса

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