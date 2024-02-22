Мобилизация в Украине — Гордон рассказал, как и откуда можно привлекать людей в армию

Журналист Дмитрий Гордон считает, что Украине следует привлекать на фронт не только украинцев, но и людей со всего мира. Кроме того, по его мнению, нужно мобилизовать и заключенных, отбывающих наказание за несерьезные преступления.

Об этом телеведущий рассказал в интервью Новини.LIVE.

Что Гордон думает о мобилизации в Украине

По словам Гордона, закон о мобилизации еще будут существенно менять. Впрочем, принимать его, полагает, нужно обязательно в связи с войной в стране.

По мнению журналиста, Украине нужно привлекать в армию не только украинцев, но и людей со всего мира.

"Россия же может снять непальцев, сомалийцев, кубинцев. Украина тоже может это делать. А деньги будут платить наши друзья за оборону Украины", — сказал Гордон.

Он добавил, что в украинских тюрьмах отбывает свое наказание большое количество заключенных за несерьезные преступления, которые хотели бы уйти на фронт, чтобы сократить себе срок. Привлекать людей в ряды ВСУ, как считает журналист, следует деньгами.

"Сегодня все деньги, усилия должны быть направлены на войну. Если мы не победим, все эти ремонты дорог будут ни к чему", — сказал Гордон.

Напомним, спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что вокруг законопроекта о мобилизации идет "большая дискуссия".

Как рассказали в Верховной Раде, больше всего разговоров происходит вокруг демобилизации и антиконституционных норм.