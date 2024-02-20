У ВР назвали "суперечливі" норми нового законопроєкту про мобілізацію

Наразі триває подання правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Попередньо, ухвалення документу відбудеться не раніше березня. Найбільше дискусій відбувається навколо демобілізації та антиконституційних норм.

Про це розповів секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі для Новини.LIVE.

Коли ухвалять новий законопроєкт про мобілізацію

"Зараз період подання правок, рано ще щось говорити. 21 лютого закінчиться термін подання правок, після цього вже буде їх обробка, розгляд в комітеті. Я думаю ухвалення буде не раніше березня", — сказав Костенко, говорячи про терміни ухвалення законопроєкту про мобілізацію.

За його словами, найбільші дискусії точаться навколо антиконституційних норм, що стосуються обмеження норм та блокування рахунків.

"Зняття готівки було майбуть найбільше за останній час. Питання демобілізації невирішене. Багато питань, які треба вирішити", — додав посадовець ВР.

Нагадаємо, до нового законопроєкту про мобілізацію нардепи подали понад 1300 правок.

Раніше спікер ВР Руслан Стефанчук повідомив, що навколо законопроєкту про мобілізацію точиться "велика дискусія". Він наголосив, що друге читання може відбутися не раніше 21 лютого.