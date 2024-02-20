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В ВР назвали "противоречивые" нормы нового законопроекта о мобилизации

В ВР назвали "противоречивые" нормы нового законопроекта о мобилизации

20 февраля 2024 г. 18:45

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18:00 Новая тактика ВСУ и изменения на поле боя после получения F-16 — прямой эфир

Text

17:10 Расходы на мобилизацию — где взять деньги и стоит ли увеличивать налоги

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Text

16:26 Россияне не планируют останавливаться — что происходит в Авдеевке

Text

15:42 FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

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В настоящее время идет подача правок к новому законопроекту о мобилизации. Предварительно принятие документа состоится не раньше марта. Больше всего дискуссий происходит вокруг демобилизации и антиконституционных норм.

Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в комментарии для Новини.LIVE.

Когда примут новый законопроект о мобилизации

"Сейчас период подачи поправок, рано еще что-то говорить. 21 февраля истечет срок подачи поправок, после этого уже последует их обработка, рассмотрение в комитете. Я думаю, принятие будет не раньше марта", — сказал Костенко, говоря о сроках принятия законопроекта о мобилизации.

По его словам, самые большие дискуссии идут вокруг антиконституционных норм, касающихся ограничения норм и блокирования счетов.

"Снятие наличных было, пожалуй, больше всего за последнее время. Вопрос демобилизации нерешен. Много вопросов, которые нужно решить", — добавил чиновник ВР.

Напомним, в новый законопроект о мобилизации нардепы подали более 1300 правок.

Ранее спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что вокруг законопроекта о мобилизации идет "большая дискуссия". Он подчеркнул, что второе чтение может состояться не раньше 21 февраля.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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