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Два роки повномасштабної війни в Україні — ефір Новини.LIVE

Два роки повномасштабної війни в Україні — ефір Новини.LIVE

24 лютого 2024 р. 08:08

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08:08Два роки повномасштабної війни в Україні — ефір Новини.LIVE

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08:08 Два роки повномасштабної війни в Україні — ефір Новини.LIVE

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00:19 З київського держбюджету крадуть кожну третю гривню — Бахматов пояснив як це відбувається

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18:41 Синєгубов відповів, чи можуть росіяни готувати наступ на Харків

Text

18:23 Чи є сенс вкладати кошти у військових — Синєгубов розповів, як змінюється хід війни

Text

18:16 Яка доля Донбасу, чи буде новий контрнаступ ЗСУ і проблеми мобілізації — інтерв'ю

Text

18:01 Зеленський з прем'єркою Данії вшанували пам'ять загиблих воїнів у Львові

Text

17:41 FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:02 Україна йде до тотальної мобілізації — у "Слузі народу" пояснили, що це означає

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16:24 У Раді відповіли, чи була підготовлена Україна до війни

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В Україні 24 лютого 2024 року виповнюється два роки з початку повномасштабної війни. В цей день гостями студії Новини.LIVE стали політичні та військові діячі.

Ефір Новини.LIVE можна подивитися на нашому Youtube.

Про що ефір 

Як відомо, до другої річниці повномасштабної війни Бюро Конгресу прийняло Декларацію, де засудило війну РФ проти України. Також там підтвердили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

За ці два роки через війну загинуло десятки тисяч невинних життів, росіяни зруйнували багато будинків. На початку війни мільйони українців були змушені залишити свої домівки, втікаючи від російських загарбників. 

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Тому гостями студії Новини.LIVE стали:

  • начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк;
  • генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун;
  • політолог Ростислав Балабан;
  • провідний науковий співробітник інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлана Оксьонова;
  • позивний "Бородюля", офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Кривущенко;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • народний депутат України Георгій Мазурашу;
  • член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • старший лейтенант, командир взводу, група "Гонор", батальйон "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка.

Нагадаємо, раніше старший лейтенант, екскомандир 4ї роти 47 ОМБР Микола Мельник розповів, якою буде наступна ціль РФ після Авдіївки, чи вдасться Україні вийти на адміністративні кордони Донецькою та Луганської областей та що не так з мобілізацією в Україні.

Також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що методи ведення війни динаміно змінюються, тому, за його словами, немає сенсу вкладати великі кошти для підготовки бійців, які можуть загинути на фронті за декілька хвилин. 

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