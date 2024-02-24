Два роки повномасштабної війни в Україні — ефір Новини.LIVE

В Україні 24 лютого 2024 року виповнюється два роки з початку повномасштабної війни. В цей день гостями студії Новини.LIVE стали політичні та військові діячі.

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Про що ефір

Як відомо, до другої річниці повномасштабної війни Бюро Конгресу прийняло Декларацію, де засудило війну РФ проти України. Також там підтвердили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

За ці два роки через війну загинуло десятки тисяч невинних життів, росіяни зруйнували багато будинків. На початку війни мільйони українців були змушені залишити свої домівки, втікаючи від російських загарбників.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Тому гостями студії Новини.LIVE стали:

начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк;

генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун;

політолог Ростислав Балабан;

провідний науковий співробітник інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлана Оксьонова;

позивний "Бородюля", офіцер секції S3, 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Кривущенко;

політтехнолог Руслан Рохов;

народний депутат України Георгій Мазурашу;

член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

старший лейтенант, командир взводу, група "Гонор", батальйон "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка.

Нагадаємо, раніше старший лейтенант, екскомандир 4ї роти 47 ОМБР Микола Мельник розповів, якою буде наступна ціль РФ після Авдіївки, чи вдасться Україні вийти на адміністративні кордони Донецькою та Луганської областей та що не так з мобілізацією в Україні.

Також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що методи ведення війни динаміно змінюються, тому, за його словами, немає сенсу вкладати великі кошти для підготовки бійців, які можуть загинути на фронті за декілька хвилин.