З київського держбюджету крадуть кожну третю гривню — Бахматов пояснив як це відбувається

Колишній радник мера Києва Віталія Кличка Максим Бахматов заявив, що з держбюджету столиці крадеться кожна третя гривня. Через це, за його словами, і пов'язана низка проблем, як зі станом мостів через Дніпро, так і з негативною картиною для МВФ.

Про це він розповів в прямому етері Новини.LIVE.

Чому у Києві крадуть кожну третю гривню

За словами Бахматова, про розкрадання грошей столичною владою знають навіть у ДБР, оскільки київський бюджет на цей рік — другий найбільший бюджет в Україні.

"Бюджет Києва складає 500 млрд гривень за 10 років. Це другий бюджет в країні після військового. За два роки повномасштабного вторгнення бюджет Києва складав 155 мільярдів. За версією ДБР кожна третя гривня крадеться", — каже він.

Бахматов акцентував, що найяскравіший приклад корупції у столичній владі — проблема з метро.

"Метробуд отримав передплатою чотири мільярди гривень, які 10 років пролежали на рахунку, накапало у відсотках 217 мільйонів, і їх вкрали. Зараз київська влада буде намагатися їх повернути, й сказала, що буде узгоджувати новий контракт на обслуговування метро", — додав він.

Ексчиновник також сказав, що діями влади Києва не задоволені у МВФ.

"МВФ не подобається, що залучаються для таких проєктів невідомі компанії через те, що не мають міжнародного фінансового аудиту. І коли вони хочуть брати участь у великих проєктах — шанси вкрасти гроші дуже великі, бо коли приходить компанія з репутацією, шанси розкрадання грошей малі. А київська влада хоче вкрасти від 300-400 мільйонів, і нічого не побудувати", — резуюмував Бахматов.

Нагадаємо, не так давно Максим Бахматов заявив, що у Києві мости можуть впасти в будь-який момент, бо 90% споруд перебувають в аварійному стані.

Ексчиновник також зауважив, що побудувати метро на Троєщину нереально, бо за заявлену суму у п'ять мільярдів гривень можна відбудувати Маріуполь після деокупації міста.