Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

Бывший советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что из госбюджета столицы крадется каждая третья гривна. Поэтому, по его словам, и связан ряд проблем, как с состоянием мостов через Днепр, так и с негативной картиной для МВФ.

Об этом он рассказал в прямом эфире Новини.LIVE.

Почему в Киеве воруют каждую третью гривну

По словам Бахматова, о хищении денег столичными властями знают даже в ГБР, поскольку киевский бюджет на этот год — второй крупнейший бюджет в Украине.

"Бюджет Киева составляет 500 млрд гривен за 10 лет. Это второй бюджет в стране после военного. За два года полномасштабного вторжения бюджет Киева составлял 155 миллиардов. По версии ГБР каждая третья гривна крадется", — говорит он.

Бахматов акцентировал, что самый яркий пример коррупции в столичных властях — проблема метро.

"Метробуд" получил по предоплате четыре миллиарда гривен, которые 10 лет пролежали на счету, накапали в процентах 217 миллионов, и их украли. Сейчас киевские власти будут пытаться их вернуть, и сказали, что будут согласовывать новый контракт на обслуживание метро", — добавил он.

Экс-чиновник также сказал, что действиями властей Киева не довольны в МВФ.

"МВФ не нравится, что привлекаются для таких проектов неизвестные компании из-за того, что у них нет международного финансового аудита. И когда они хотят участвовать в крупных проектах — шансы украсть деньги очень большие, потому что когда приходит компания с репутацией, шансы хищения денег малы. А киевские власти хотят украсть от 300-400 миллионов, и ничего не построить", — резюмировал Бахматов.

Напомним, недавно Максим Бахматов заявил, что в Киеве мосты могут упасть в любой момент, потому что 90% сооружений находятся в аварийном состоянии.

Экс-чиновник также отметил, что построить метро на Троещину нереально, потому что за заявленную сумму в пять миллиардов гривен можно отстроить Мариуполь после деоккупации города.