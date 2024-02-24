Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит arrow
Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

24 февраля 2024 г. 0:19

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

00:19 Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

23 февраля 2024
Text

18:41 Синегубов ответил, могут ли россияне готовить наступление на Харьков

Text

18:23 Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

Text

18:16 Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

Text

18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

Text

17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

Text

16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

Text

15:43 Индексация пенсий — на сколько увеличится и кого коснется

Text

15:09 В "Азове" жестко высказались о нехватке войск в ВСУ

Text

00:19 Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

23 февраля 2024
Text

18:41 Синегубов ответил, могут ли россияне готовить наступление на Харьков

Text

18:23 Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

Text

18:16 Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

Text

18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

Text

17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

Text

16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

Text

15:43 Индексация пенсий — на сколько увеличится и кого коснется

Text

15:09 В "Азове" жестко высказались о нехватке войск в ВСУ

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00

Бывший советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что из госбюджета столицы крадется каждая третья гривна. Поэтому, по его словам, и связан ряд проблем, как с состоянием мостов через Днепр, так и с негативной картиной для МВФ.

Об этом он рассказал в прямом эфире Новини.LIVE.

Почему в Киеве воруют каждую третью гривну

По словам Бахматова, о хищении денег столичными властями знают даже в ГБР, поскольку киевский бюджет на этот год — второй крупнейший бюджет в Украине.

"Бюджет Киева составляет 500 млрд гривен за 10 лет. Это второй бюджет в стране после военного. За два года полномасштабного вторжения бюджет Киева составлял 155 миллиардов. По версии ГБР каждая третья гривна крадется", — говорит он.

Бахматов акцентировал, что самый яркий пример коррупции в столичных властях — проблема метро.

"Метробуд" получил по предоплате четыре миллиарда гривен, которые 10 лет пролежали на счету, накапали в процентах 217 миллионов, и их украли. Сейчас киевские власти будут пытаться их вернуть, и сказали, что будут согласовывать новый контракт на обслуживание метро", — добавил он.

Экс-чиновник также сказал, что действиями властей Киева не довольны в МВФ.

"МВФ не нравится, что привлекаются для таких проектов неизвестные компании из-за того, что у них нет международного финансового аудита. И когда они хотят участвовать в крупных проектах — шансы украсть деньги очень большие, потому что когда приходит компания с репутацией, шансы хищения денег малы. А киевские власти хотят украсть от 300-400 миллионов, и ничего не построить", — резюмировал Бахматов.

Напомним, недавно Максим Бахматов заявил, что в Киеве мосты могут упасть в любой момент, потому что 90% сооружений находятся в аварийном состоянии.

Экс-чиновник также отметил, что построить метро на Троещину нереально, потому что за заявленную сумму в пять миллиардов гривен можно отстроить Мариуполь после деоккупации города.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

00:19 Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

Новость с видео

00:12 Спиливал зубы и пытал людей на Харьковщине — агенту ФСБ РФ выдвинули подозрение за издевательства

23 февраля 2024

23:55 Польша и Украина далеки от соглашения по импорту аграрной продукции, — аппарат Дональда Туска

обновлено:

23:49 Атака РФ по Одессе — погибший

обновлено:

23:45 В Киеве прогремели взрывы — что известно

Новость с фото

23:40 Уничтожение А-50 — в ГУР раскрыли название вероятного оружия, которым сбили самолет

обновлено:

23:30 Налет дронов на Одессу — из-под завалов дома достали раненую женщину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:30 Почему вербовка иностранцев экономит Кремлю деньги

23:24 Поставки баллистических ракет России — в Иране сделали заявление

Эксклюзив

23:08 Почему полякам выгодно рассыпать наше зерно — нардеп назвал единственный вариант остановить стычки

Новость с видео

00:12 Спиливал зубы и пытал людей на Харьковщине — агенту ФСБ РФ выдвинули подозрение за издевательства

23 февраля 2024

23:55 Польша и Украина далеки от соглашения по импорту аграрной продукции, — аппарат Дональда Туска

обновлено:

23:49 Атака РФ по Одессе — погибший

обновлено:

23:45 В Киеве прогремели взрывы — что известно

Новость с фото

23:40 Уничтожение А-50 — в ГУР раскрыли название вероятного оружия, которым сбили самолет

обновлено:

23:30 Налет дронов на Одессу — из-под завалов дома достали раненую женщину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:30 Почему вербовка иностранцев экономит Кремлю деньги

23:24 Поставки баллистических ракет России — в Иране сделали заявление

Эксклюзив

23:08 Почему полякам выгодно рассыпать наше зерно — нардеп назвал единственный вариант остановить стычки

обновлено:

23:07 Российский самолет Су-34 после пуска ракет по Украине исчез с радаров, — мониторинговые каналы

Эксклюзив

20:59 Два года жизни разделена пополам — история женщины из Лисичанска, открывшей бизнес во Львове

20:45 Два года войны — самое дорогое российское оружие, уничтоженное ВСУ

Новость с видео

07:40 Жизнь сначала — как изменились одесситы за два года войны

Эксклюзив

06:36 Я взял в руки оружие и защищаю страну, — Дмитрий Гордон дале большое интервью

06:30 Самоубийство Мурза — почему травля российских военкоров на руку Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:18 Повысят ли тариф на свет для украинцев — как правильно экономить электроэнергию

22 февраля 2024
Новость с видео

12:10 Из Одессы в Кишинев за четыре часа — что известно о первом аэротрансфере

Эксклюзив

06:36 Уменьшение выплат ВПЛ и помощь пострадавшим от войны, — объяснение Верещук

06:30 SkyRanger R70 — чем помогут Украине канадские дроны

21 февраля 2024
Новость с видео

20:00 Наше вам с кисточкой — в чем феномен "одесского языка"

Text

00:19 Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

23 февраля 2024
Text

18:41 Синегубов ответил, могут ли россияне готовить наступление на Харьков

Text

18:23 Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

Text

18:16 Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

Text

18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

Text

17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

Text

16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

Text

15:43 Индексация пенсий — на сколько увеличится и кого коснется

Text

15:09 В "Азове" жестко высказались о нехватке войск в ВСУ