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Два года полномасштабной войны в Украине — эфир Новини.LIVE

Два года полномасштабной войны в Украине — эфир Новини.LIVE

24 февраля 2024 г. 8:08

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08:08Два года полномасштабной войны в Украине — эфир Новини.LIVE

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00:19 Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

23 февраля 2024
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18:41 Синегубов ответил, могут ли россияне готовить наступление на Харьков

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18:23 Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

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18:16 Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

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18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

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17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

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17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

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16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

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15:43 Индексация пенсий — на сколько увеличится и кого коснется

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08:08 Два года полномасштабной войны в Украине — эфир Новини.LIVE

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00:19 Из киевского госбюджета воруют каждую третью гривну — Бахматов объяснил, как это происходит

23 февраля 2024
Text

18:41 Синегубов ответил, могут ли россияне готовить наступление на Харьков

Text

18:23 Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

Text

18:16 Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

Text

18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

Text

17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

Text

16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

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15:43 Индексация пенсий — на сколько увеличится и кого коснется

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В Украине 24 февраля 2024 исполняется два года с начала полномасштабной войны. В этот день гостями студии Новини.LIVE стали политические и военные деятели.

Эфир Новини.LIVE можно посмотреть на нашем Youtube.

О чем эфир

Как известно, ко второй годовщине полномасштабной войны Бюро Конгресса приняло Декларацию, где осудило войну РФ против Украины. Также там подтвердили свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

За эти два года из-за войны погибли десятки тысяч невинных жизней, россияне разрушили многие дома. В начале войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, убегая от российских захватчиков.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Поэтому гостями студии Новини.LIVE стали:

  • начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк;
  • генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун;
  • политолог Ростислав Балабан;
  • ведущий научный сотрудник института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светлана Оксенова;
  • позывной "Бородюля", офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • народный депутат Украины Георгий Мазурашу;
  • член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • старший лейтенант, командир взвода, группа "Гонор", батальон "Волки Да Винчи" Александр Ябченко.

Напомним, ранее старший лейтенант, экс-командир 4-й роты 47 ОМБР Николай Мельник рассказал, какой будет следующая цель РФ после Авдеевки, удастся ли Украине выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и что не так с мобилизацией в Украине.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что методы ведения войны динамично меняются, поэтому, по его словам, нет смысла вкладывать большие средства для подготовки бойцов, которые могут погибнуть на фронте за несколько минут.

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07:59 Львов — город памяти новейших Героев — фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

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17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

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16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

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