Два года полномасштабной войны в Украине — эфир Новини.LIVE

В Украине 24 февраля 2024 исполняется два года с начала полномасштабной войны. В этот день гостями студии Новини.LIVE стали политические и военные деятели.

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О чем эфир

Как известно, ко второй годовщине полномасштабной войны Бюро Конгресса приняло Декларацию, где осудило войну РФ против Украины. Также там подтвердили свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

За эти два года из-за войны погибли десятки тысяч невинных жизней, россияне разрушили многие дома. В начале войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, убегая от российских захватчиков.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Поэтому гостями студии Новини.LIVE стали:

начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк;

генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун;

политолог Ростислав Балабан;

ведущий научный сотрудник института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светлана Оксенова;

позывной "Бородюля", офицер секции S3, 3-го батальона "Свобода" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Кривущенко;

политтехнолог Руслан Рохов;

народный депутат Украины Георгий Мазурашу;

член Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

старший лейтенант, командир взвода, группа "Гонор", батальон "Волки Да Винчи" Александр Ябченко.

Напомним, ранее старший лейтенант, экс-командир 4-й роты 47 ОМБР Николай Мельник рассказал, какой будет следующая цель РФ после Авдеевки, удастся ли Украине выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и что не так с мобилизацией в Украине.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что методы ведения войны динамично меняются, поэтому, по его словам, нет смысла вкладывать большие средства для подготовки бойцов, которые могут погибнуть на фронте за несколько минут.