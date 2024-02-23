Чи є сенс вкладати кошти у військових — Синєгубов розповів, як змінюється хід війни

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що методи ведення війни динамічно змінюються: якщо колись увага акцентувалася на фізичній силі, то сьогодні на полі бої вирішують технології. Відтак, він, посилаючись на слова військових, розповів, що вже немає сенсу вкладати величезні кошти у підготовку бійців, які можуть загинути умовно за декілька хвилин.

Про це Синєгубов сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Як змінюється ситуація на полі бою

Як розповів Синєгубов, зараз швидкими темпами змінюються пріорітети військових потреб, адже на полі бою велике значення відіграють технології. У зв'язку з цим вже немає необхідності споряджувати військових, витрачаючи на це шалені кошти, якщо їх можна вкласти у новітнє обладнання.

"Коли спілкуєшся з тими чи іншими нашими військовими підрозділами, вони кажуть, що вже немає сенсу готувати військового, вкладати в нього мільйони, який на полі бою проживе рівно дві хвилини. Тому що його просто знищить дрон за 200 доларів", — сказав Синєгубов.

Як приклад цьому він навів російських військових.

"І ось вони показували відео, коли заходить нове штурмове угруповання військ Росії, вони там одягнені, в навушниках, знов ідуть на нашу Синьківку. Рівно за 30 хвилин всі в нуль стають стерті", — сказав Синєгубов.

Нагадаємо, іноземні розробники розпочали оснащувати FPV-дрони технологіями штучного інтелекту. У той же час, росіяни на полі бою вже застосовують таке озброєння, яке саме по собі є небезпечним, оскільки його практично неможливо виявити за допомогою засобів радіоелетронної боротьби.

Впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищенної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.