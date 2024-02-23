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Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

23 февраля 2024 г. 18:23

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18:23 Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

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18:23 Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

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18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

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17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

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16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что методы ведения войны динамично меняются: если когда-то внимание акцентировалось на физической силе, то сегодня на поле бои решают технологии. Следовательно, он ссылаясь на слова военных, рассказал, что уже нет смысла вкладывать огромные средства в подготовку бойцов, которые могут погибнуть условно за несколько минут.

Об этом Синегубов сказал в интервью Наталье Мосейчук.

Как меняется ситуация на поле боя

Как рассказал Синегубов, сейчас быстрыми темпами меняются приоритеты военных нужд, ведь на поле боя большое значение играют технологии. В связи с этим уже нет необходимости снаряжать военных, тратя на это сумасшедшие средства, если их можно вложить в новейшее оборудование.

"Когда общаешься с теми или иными нашими военными подразделениями, они говорят, что уже нет смысла готовить военного, вкладывать в него миллионы, который на поле боя проживет ровно две минуты. Потому что его просто уничтожит дрон за 200 долларов", — сказал Синегубов.

В качестве примера этому он привел русских военных.

"И вот они показывали видео, когда заходит новая штурмовая группировка войск России, они там одеты, в наушниках, снова идут на нашу Синьковку. Ровно через 30 минут все в ноль становятся стерты", — сказал Синегубов.

Напомним, иностранные разработчики начали оснащать FPV-дроны технологиями искусственного интеллекта. В то же время, россияне на поле боя уже применяют такое вооружение, которое само по себе опасно, поскольку его практически невозможно обнаружить с помощью средств радиоэлетронной борьбы.

За прошедшую неделю украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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