Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что методы ведения войны динамично меняются: если когда-то внимание акцентировалось на физической силе, то сегодня на поле бои решают технологии. Следовательно, он ссылаясь на слова военных, рассказал, что уже нет смысла вкладывать огромные средства в подготовку бойцов, которые могут погибнуть условно за несколько минут.

Об этом Синегубов сказал в интервью Наталье Мосейчук.

Как меняется ситуация на поле боя

Как рассказал Синегубов, сейчас быстрыми темпами меняются приоритеты военных нужд, ведь на поле боя большое значение играют технологии. В связи с этим уже нет необходимости снаряжать военных, тратя на это сумасшедшие средства, если их можно вложить в новейшее оборудование.

"Когда общаешься с теми или иными нашими военными подразделениями, они говорят, что уже нет смысла готовить военного, вкладывать в него миллионы, который на поле боя проживет ровно две минуты. Потому что его просто уничтожит дрон за 200 долларов", — сказал Синегубов.

В качестве примера этому он привел русских военных.

"И вот они показывали видео, когда заходит новая штурмовая группировка войск России, они там одеты, в наушниках, снова идут на нашу Синьковку. Ровно через 30 минут все в ноль становятся стерты", — сказал Синегубов.

Напомним, иностранные разработчики начали оснащать FPV-дроны технологиями искусственного интеллекта. В то же время, россияне на поле боя уже применяют такое вооружение, которое само по себе опасно, поскольку его практически невозможно обнаружить с помощью средств радиоэлетронной борьбы.

За прошедшую неделю украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.