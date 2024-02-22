FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

Військові оператори, що належать до 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій (ССО), продовжують знищувати російських ворогів на Донецькому напрямку. У своїй роботі бійці, зокрема, використовують FPV-дрони.

Одну з успішних операцій українських захисників можна подивитися за посиланням ССО України.

Як ЗСУ знищують противника на Донецькому напрямку

Зазначається, що спочатку у своєму районі відповідальності екіпаж Безпілотного авіаційного комплексу (БпАК) виявив рух російської техніки. Оператори, провівши дорозвідку, завдали нищівного удару по ворожим цілям.

Внаслідок ураження вдалося знищити:

— БТР;

— БМП;

— інженерну техніку;

— пошкоджено дві БМП.

Крім того, українські захисники успішно відпрацювали по особовому складу ворога: четверо з них знищено, ще один отримав поранення.

Нагадаємо, львівські оператори дронів уразили особовий склад росіян, вантажну техніку та гаубицю.

Також воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. На відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати.