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FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

22 лютого 2024 р. 15:42

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18:00 Нова тактика ЗСУ та зміни на полі бою після отримання F-16 — прямий ефір

Text

17:10 Витрати на мобілізацію — де взяти гроші та чи варто збільшувати податки

Text

16:26 Росіяни не планують зупинятися — що відбувається в Авдіївці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:42 FPV-дрони ЗСУ блискуче відпрацювали по окупантах на Донеччині — які результати операції

Text

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Військові оператори, що належать до 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій (ССО), продовжують знищувати російських ворогів на Донецькому напрямку. У своїй роботі бійці, зокрема, використовують FPV-дрони.

Одну з успішних операцій українських захисників можна подивитися за посиланням ССО України.

Як ЗСУ знищують противника на Донецькому напрямку

Зазначається, що спочатку у своєму районі відповідальності екіпаж Безпілотного авіаційного комплексу (БпАК) виявив рух російської техніки. Оператори, провівши дорозвідку, завдали нищівного удару по ворожим цілям. 

Внаслідок ураження вдалося знищити:

  • — БТР;
  • — БМП;
  • — інженерну техніку;
  • — пошкоджено дві БМП.

Крім того, українські захисники успішно відпрацювали по особовому складу ворога: четверо з них знищено, ще один отримав поранення.

Нагадаємо, львівські оператори дронів уразили особовий склад росіян, вантажну техніку та гаубицю.

Також воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. На відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати. 

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