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FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

22 февраля 2024 г. 15:42

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14:59 История повторяется — Гордон ответил, что изменится в случае смерти Путина

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13:33 Гордон рассказал, как относится к Зеленскому и почему считает его героем

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12:51 Россияне прибегли к новым методам на фронте — что начали использовать

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Военные операторы, принадлежащие к 8-му отдельному полку Сил специальных операций (ССО), продолжают уничтожать российских врагов на Донецком направлении. В своей работе бойцы, в частности, используют FPV-дроны.

Одну из успешных операций украинских защитников можно посмотреть по ссылке ССО Украины.

Как ВСУ уничтожают противника на Донецком направлении

Сообщается, что сначала в своем районе ответственности экипаж Беспилотного авиационного комплекса (БпАК) обнаружил движение российской техники. Операторы, проведя доразведку, нанесли сокрушительный удар по враждебным целям.

В результате поражения удалось уничтожить:

  • — БТР;
  • — БМП;
  • — инженерную технику;
  • — повреждены две БМП.

Кроме того, украинские защитники успешно отработали по личному составу врага: четверо из них уничтожены, еще один получил ранения.

Напомним, львовские операторы дронов поразили личный состав россиян, грузовую технику и гаубицу.

Также воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. На видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.

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