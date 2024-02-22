FPV-дроны ВСУ блестяще отработали по оккупантам на Донетчине — какие результаты операции

Военные операторы, принадлежащие к 8-му отдельному полку Сил специальных операций (ССО), продолжают уничтожать российских врагов на Донецком направлении. В своей работе бойцы, в частности, используют FPV-дроны.

Одну из успешных операций украинских защитников можно посмотреть по ссылке ССО Украины.

Как ВСУ уничтожают противника на Донецком направлении

Сообщается, что сначала в своем районе ответственности экипаж Беспилотного авиационного комплекса (БпАК) обнаружил движение российской техники. Операторы, проведя доразведку, нанесли сокрушительный удар по враждебным целям.

В результате поражения удалось уничтожить:

— БТР;

— БМП;

— инженерную технику;

— повреждены две БМП.

Кроме того, украинские защитники успешно отработали по личному составу врага: четверо из них уничтожены, еще один получил ранения.

Напомним, львовские операторы дронов поразили личный состав россиян, грузовую технику и гаубицу.

Также воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ. На видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.