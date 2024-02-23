Яка доля Донбасу, чи буде новий контрнаступ ЗСУ і проблеми мобілізації — інтерв'ю

Наразі ситуація на усіх напрямках фронту є досить складною, ворог змінює свою тактику та постійно намагається штурмувати позиції українських захисників. Збройні Сили перебувають у стратегічній обороні.

Якою буде наступна ціль РФ після Авдіївки, чи вдасться Україні вийти на адміністративні кордони Донецькою та Луганської областей та що не так з мобілізацією — розповідає старший лейтенант, екскомандир 4ї роти 47 ОМБР Микола Мельник на Новини.LIVE.

Росія готує новий наступ

В інтерв'ю піднімають такі теми:

Яка ситуація на Донбасі та які населені пункти перебувають під загрозою?

Чим закінчиться наступ РФ на Запоріжжі?

Вихід ЗСУ з Авдіївки.

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році.

Оборона ЗСУ та новий наступ.

Мобілізація в Україні та рейди ТЦК.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 лютого ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків із відстрочкою на 12 місяців. "За" проголосували 319 народних депутатів.

Нагадаємо, Юрій Ігнат наголосив, що очікувати російських атак потрібно завжди, і до них варто бути готовими. Військовий припускає, що на другу річницю повномасштабного вторгнення можуть відбутися обстріли, тому українцям не можна розслаблятися.