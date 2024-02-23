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Яка доля Донбасу, чи буде новий контрнаступ ЗСУ і проблеми мобілізації — інтерв'ю

Яка доля Донбасу, чи буде новий контрнаступ ЗСУ і проблеми мобілізації — інтерв'ю

23 лютого 2024 р. 18:16

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18:23 Чи є сенс вкладати кошти у військових — Синєгубов розповів, як змінюється хід війни

Text

18:16 Яка доля Донбасу, чи буде новий контрнаступ ЗСУ і проблеми мобілізації — інтерв'ю

Text

18:01 Зеленський з прем'єркою Данії вшанували пам'ять загиблих воїнів у Львові

Text

17:41 FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:02 Україна йде до тотальної мобілізації — у "Слузі народу" пояснили, що це означає

Text

16:24 У Раді відповіли, чи була підготовлена Україна до війни

Text

15:43 Індексація пенсій — на скільки збільшиться і кого торкнеться

Text

15:09 В "Азові" жорстко висловилися про нестачу військ в ЗСУ

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Наразі ситуація на усіх напрямках фронту є досить складною, ворог змінює свою тактику та постійно намагається штурмувати позиції українських захисників. Збройні Сили перебувають у стратегічній обороні

Якою буде наступна ціль РФ після Авдіївки, чи вдасться Україні вийти на адміністративні кордони Донецькою та Луганської областей та що не так з мобілізацією — розповідає старший лейтенант, екскомандир 4ї роти 47 ОМБР Микола Мельник на Новини.LIVE.

Росія готує новий наступ

В інтерв'ю піднімають такі теми:

  • Яка ситуація на Донбасі та які населені пункти перебувають під загрозою?
  • Чим закінчиться наступ РФ на Запоріжжі?
  • Вихід ЗСУ з Авдіївки. 
  • Контрнаступ ЗСУ у 2023 році.
  • Оборона ЗСУ та новий наступ. 
  • Мобілізація в Україні та рейди ТЦК. 

Нагадаємо, Верховна Рада 23 лютого ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків із відстрочкою на 12 місяців. "За" проголосували 319 народних депутатів. 

Нагадаємо, Юрій Ігнат наголосив, що очікувати російських атак потрібно завжди, і до них варто бути готовими. Військовий припускає, що на другу річницю повномасштабного вторгнення можуть відбутися обстріли, тому українцям не можна розслаблятися.

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19:05 Рада схвалила ратифікацію про технічну та фінансову співпрацю з Литвою

18:57 На Харківщині судили чоловіка, який обкрадав підприємства після обстрілів

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18:49 Боєць 3 ОШБр показав моторошні кадри найжорсткіших боїв за Авдіївку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:45 Здавала позиціїї ЗСУ — В Одесі судитимуть коригувальницю

18:38 Блокада кордону — Шмигаль відповів, чи відбулася зустріч із польським урядом

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17:41 FPV-дрони почали оснащувати ШІ — Арахамія пояснив, чим це небезпечно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:02 Україна йде до тотальної мобілізації — у "Слузі народу" пояснили, що це означає

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16:24 У Раді відповіли, чи була підготовлена Україна до війни

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