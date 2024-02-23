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У Нацполіції пояснили, для чого Україні тримати оборону та назвали проблеми на фронті

У Нацполіції пояснили, для чого Україні тримати оборону та назвали проблеми на фронті

23 лютого 2024 р. 12:51

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12:51 У Нацполіції пояснили, для чого Україні тримати оборону та назвали проблеми на фронті

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12:51 У Нацполіції пояснили, для чого Україні тримати оборону та назвали проблеми на фронті

Text

12:08 Зеленський розповів, скільки разів його намагалися вбити за час війни

Text

11:27 Блокада кордону — експерт назвав причини та розповів, чого бояться поляки

Text

10:40 Що змінилося на польському кордоні після заяви Туска — у ДПСУ розповіли про ситуацію

Text

07:56 Чиновники на фронті та зустріч Зеленського із Дудою на тлі протестів — ефір Новини.LIVE

22 лютого 2024
Text
Новина з відео

20:55 Підвищення тарифів на комуналку — Олег Попенко розповів в ефірі Новини.LIVE до чого готується

Text

20:00 Легітимність Зеленського, друга річниця війни, блокада кордону — ефір Новини.LIVE

Text

19:16 Гордон розповів, де зараз перебувають його троє синів та чим вони займаються

Text

19:00 Яка ситуація на польському кордоні та хто стоїть за протестами — інтерв'ю з Соломчуком

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На сьогоднішній день Україна перебуває у стратегічній обороні на фронті. За словами військових, це потрібно для того, щоб максимально знищити противника та зменшити його тиск. Що стосується забезпеченості захисників утримувати оборону, є певні проблеми. 

Про це розповів заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук. 

Для чого Україні переходити в оборону

За словами Фацевича, Україна перейшла у стратегічну оборону на полі бою для того, щоб максимально знищити та виснажити ворога, а також зменшити його тиск на Збройні Сили. 

Він пояснив, що військові готові оборонятися, але постає інше питання, що стосується забезпечення. 

"Наші люди готові стояти. Але ж люди у нас не залізні: їх поранюють, їх вбивають. Тут питання в тому: чим забезпечити військового чи поліцейського, які знаходяться на опорному пункті?" — сказав Фацевич. 

Також він виокремив такі існуючі проблеми на полі бою:

— використання противником великої кількості КАБів;

— нестача артилерії, снарядів;

— нестача FPV-дронів та РЕБ. 

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони вдарили по ворожому полігону на тимчасово окупованій території Херсонської області. Там були окупанти з 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 81-го самохідно-артилерійського полку. Згодом у ЗСУ підтвердили успішний удар. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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