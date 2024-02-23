У Нацполіції пояснили, для чого Україні тримати оборону та назвали проблеми на фронті

На сьогоднішній день Україна перебуває у стратегічній обороні на фронті. За словами військових, це потрібно для того, щоб максимально знищити противника та зменшити його тиск. Що стосується забезпеченості захисників утримувати оборону, є певні проблеми.

Про це розповів заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Для чого Україні переходити в оборону

За словами Фацевича, Україна перейшла у стратегічну оборону на полі бою для того, щоб максимально знищити та виснажити ворога, а також зменшити його тиск на Збройні Сили.

Він пояснив, що військові готові оборонятися, але постає інше питання, що стосується забезпечення.

"Наші люди готові стояти. Але ж люди у нас не залізні: їх поранюють, їх вбивають. Тут питання в тому: чим забезпечити військового чи поліцейського, які знаходяться на опорному пункті?" — сказав Фацевич.

Також він виокремив такі існуючі проблеми на полі бою:

— використання противником великої кількості КАБів;

— нестача артилерії, снарядів;

— нестача FPV-дронів та РЕБ.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони вдарили по ворожому полігону на тимчасово окупованій території Херсонської області. Там були окупанти з 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 81-го самохідно-артилерійського полку. Згодом у ЗСУ підтвердили успішний удар.