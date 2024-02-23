У Нацполіції пояснили, для чого Україні тримати оборону та назвали проблеми на фронті

На сьогоднішній день Україна перебуває у стратегічній обороні на фронті. За словами військових, це потрібно для того, щоб максимально знищити противника та зменшити його тиск. Що стосується забезпеченості захисників утримувати оборону, є певні проблеми.
Про це розповів заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.
Для чого Україні переходити в оборону
За словами Фацевича, Україна перейшла у стратегічну оборону на полі бою для того, щоб максимально знищити та виснажити ворога, а також зменшити його тиск на Збройні Сили.
Він пояснив, що військові готові оборонятися, але постає інше питання, що стосується забезпечення.
"Наші люди готові стояти. Але ж люди у нас не залізні: їх поранюють, їх вбивають. Тут питання в тому: чим забезпечити військового чи поліцейського, які знаходяться на опорному пункті?" — сказав Фацевич.
Також він виокремив такі існуючі проблеми на полі бою:
— використання противником великої кількості КАБів;
— нестача артилерії, снарядів;
— нестача FPV-дронів та РЕБ.
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони вдарили по ворожому полігону на тимчасово окупованій території Херсонської області. Там були окупанти з 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 81-го самохідно-артилерійського полку. Згодом у ЗСУ підтвердили успішний удар.