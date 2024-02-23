В Нацполиции объяснили, зачем Украине держать оборону и назвали проблемы на фронте

В настоящее время Украина находится в стратегической обороне на фронте. По словам военных, это нужно для того, чтобы максимально уничтожить противника и снизить его давление. Что касается обеспеченности защитников удерживать оборону, есть определенные проблемы.

Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Зачем Украине переходить в оборону

По словам Фацевича, Украина перешла в стратегическую оборону на поле боя для того, чтобы максимально уничтожить и истощить врага, а также снизить его давление на Вооруженные Силы.

Он объяснил, что военные готовы обороняться, но возникает другой вопрос, касающийся обеспечения.

"Наши люди готовы стоять. Но ведь люди у нас не железные: их ранят, их убивают. Здесь вопрос в том: чем обеспечить военного или полицейского, которые находятся на опорном пункте?" — сказал Фацевич.

Также он выделил следующие проблемы на поле боя:

— использование противником большого количества КАБов;

— нехватка артиллерии, снарядов;

— недостаток FPV-дронов и РЭБ.

Напомним, недавно Силы обороны ударили по вражескому полигону на временно оккупированной территории Херсонской области. Там были оккупанты из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка. Впоследствии в ВСУ подтвердили успешный удар.