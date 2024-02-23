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В Нацполиции объяснили, зачем Украине держать оборону и назвали проблемы на фронте

В Нацполиции объяснили, зачем Украине держать оборону и назвали проблемы на фронте

23 февраля 2024 г. 12:51

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12:51 В Нацполиции объяснили, зачем Украине держать оборону и назвали проблемы на фронте

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12:51 В Нацполиции объяснили, зачем Украине держать оборону и назвали проблемы на фронте

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12:08 Зеленский рассказал, сколько раз его пытались убить за время войны

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11:27 Блокада границы — эксперт назвал причины и рассказал, чего боятся поляки

Text

10:40 Что изменилось на польской границе после заявления Туска — в ГПСУ рассказали о ситуации

Text

07:56 Чиновники на фронте и встреча Зеленского с Дудой на фоне протестов — эфир Новини.LIVE

22 февраля 2024
Text
Новость с видео

20:55 Повышение тарифов на коммуналку — Олег Попенко рассказал в эфире Новини.LIVE к чему готовится

Text

20:00 Легитимность Зеленского, вторая годовщина войны, блокада границы — эфир Новини.LIVE

Text

19:16 Гордон рассказал, где сейчас находятся его трое сыновей и чем они занимаются

Text

19:00 Какая ситуация на польской границе и кто стоит за протестами — интервью с Соломчуком

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В настоящее время Украина находится в стратегической обороне на фронте. По словам военных, это нужно для того, чтобы максимально уничтожить противника и снизить его давление. Что касается обеспеченности защитников удерживать оборону, есть определенные проблемы.

Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

Зачем Украине переходить в оборону

По словам Фацевича, Украина перешла в стратегическую оборону на поле боя для того, чтобы максимально уничтожить и истощить врага, а также снизить его давление на Вооруженные Силы.

Он объяснил, что военные готовы обороняться, но возникает другой вопрос, касающийся обеспечения.

"Наши люди готовы стоять. Но ведь люди у нас не железные: их ранят, их убивают. Здесь вопрос в том: чем обеспечить военного или полицейского, которые находятся на опорном пункте?" — сказал Фацевич.

Также он выделил следующие проблемы на поле боя:

— использование противником большого количества КАБов;

— нехватка артиллерии, снарядов;

— недостаток FPV-дронов и РЭБ.

Напомним, недавно Силы обороны ударили по вражескому полигону на временно оккупированной территории Херсонской области. Там были оккупанты из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка. Впоследствии в ВСУ подтвердили успешный удар.

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