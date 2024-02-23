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Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

23 февраля 2024 г. 18:16

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18:16 Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

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18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

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17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

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17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

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16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

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15:43 Индексация пенсий — на сколько увеличится и кого коснется

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15:09 В "Азове" жестко высказались о нехватке войск в ВСУ

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14:19 Почему у поляков изменились настроения по отношению к Украине — политолог ответил

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13:34 Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

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18:23 Есть ли смысл вкладывать средства в военных — Синегубов рассказал, как меняется ход войны

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18:16 Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

Text

18:01 Зеленский с премьером Дании почтили память погибших воинов во Львове

Text

17:41 FPV-дроны начали оснащать ИИ – Арахамия объяснил, чем это опасно

Text

17:02 Украина идет к тотальной мобилизации — в "Слуге народа" объяснили, что это значит

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Text

16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

Text

15:43 Индексация пенсий — на сколько увеличится и кого коснется

Text

15:09 В "Азове" жестко высказались о нехватке войск в ВСУ

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14:19 Почему у поляков изменились настроения по отношению к Украине — политолог ответил

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13:34 Зеленский уверен, что выиграл бы выборы, если бы они состоялись

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Сейчас ситуация по всем направлениям фронта достаточно сложная, враг меняет свою тактику и постоянно пытается штурмовать позиции украинских защитников. Вооруженные Силы находятся в стратегической обороне.

Какова будет следующая цель РФ после Авдеевки, удастся ли Украине выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и что не так с мобилизацией — рассказывает старший лейтенант, экскомандир 4-й роты 47 ОМБР Николай Мельник на Новини.LIVE.

Россия готовит новое наступление

В интервью поднимают следующие темы:

  • Какая ситуация в Донбассе и какие населенные пункты находятся под угрозой?
  • Чем закончится наступление РФ в Запорожье?
  • Выход ВСУ из Авдеевки.
  • Контрнаступление ВСУ в 2023 году.
  • Оборона ВСУ и новое наступление.
  • Мобилизация в Украине и рейды ТЦК.

Напомним, Верховная Рада 23 февраля приняла законопроект о демобилизации срочников с отсрочкой на 12 месяцев. "За" проголосовали 319 народных депутатов.

Напомним, Юрий Игнат подчеркнул, что ожидать российских атак нужно всегда, и к ним следует быть готовыми. Военный предполагает, что во вторую годовщину полномасштабного вторжения могут произойти обстрелы, поэтому украинцам нельзя расслабляться.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:24 В Раде ответили, была ли подготовлена Украина к войне

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