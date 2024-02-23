Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

Сейчас ситуация по всем направлениям фронта достаточно сложная, враг меняет свою тактику и постоянно пытается штурмовать позиции украинских защитников. Вооруженные Силы находятся в стратегической обороне.

Какова будет следующая цель РФ после Авдеевки, удастся ли Украине выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и что не так с мобилизацией — рассказывает старший лейтенант, экскомандир 4-й роты 47 ОМБР Николай Мельник на Новини.LIVE.

Россия готовит новое наступление

В интервью поднимают следующие темы:

Какая ситуация в Донбассе и какие населенные пункты находятся под угрозой?

Чем закончится наступление РФ в Запорожье?

Выход ВСУ из Авдеевки.

Контрнаступление ВСУ в 2023 году.

Оборона ВСУ и новое наступление.

Мобилизация в Украине и рейды ТЦК.

Напомним, Верховная Рада 23 февраля приняла законопроект о демобилизации срочников с отсрочкой на 12 месяцев. "За" проголосовали 319 народных депутатов.

Напомним, Юрий Игнат подчеркнул, что ожидать российских атак нужно всегда, и к ним следует быть готовыми. Военный предполагает, что во вторую годовщину полномасштабного вторжения могут произойти обстрелы, поэтому украинцам нельзя расслабляться.