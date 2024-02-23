Какова судьба Донбасса, будет ли новое контрнаступление ВСУ и проблемы мобилизации — интервью

Сейчас ситуация по всем направлениям фронта достаточно сложная, враг меняет свою тактику и постоянно пытается штурмовать позиции украинских защитников. Вооруженные Силы находятся в стратегической обороне.
Какова будет следующая цель РФ после Авдеевки, удастся ли Украине выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и что не так с мобилизацией — рассказывает старший лейтенант, экскомандир 4-й роты 47 ОМБР Николай Мельник на Новини.LIVE.
Россия готовит новое наступление
В интервью поднимают следующие темы:
- Какая ситуация в Донбассе и какие населенные пункты находятся под угрозой?
- Чем закончится наступление РФ в Запорожье?
- Выход ВСУ из Авдеевки.
- Контрнаступление ВСУ в 2023 году.
- Оборона ВСУ и новое наступление.
- Мобилизация в Украине и рейды ТЦК.
Напомним, Верховная Рада 23 февраля приняла законопроект о демобилизации срочников с отсрочкой на 12 месяцев. "За" проголосовали 319 народных депутатов.
Напомним, Юрий Игнат подчеркнул, что ожидать российских атак нужно всегда, и к ним следует быть готовыми. Военный предполагает, что во вторую годовщину полномасштабного вторжения могут произойти обстрелы, поэтому украинцам нельзя расслабляться.