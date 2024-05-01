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Захід вірить, що Путін зупиниться — експерт Хара пояснив, чи можливе таке закінчення війни

Захід вірить, що Путін зупиниться — експерт Хара пояснив, чи можливе таке закінчення війни

01 травня 2024 р. 07:22

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07:22 Захід вірить, що Путін зупиниться — експерт Хара пояснив, чи можливе таке закінчення війни

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07:22 Захід вірить, що Путін зупиниться — експерт Хара пояснив, чи можливе таке закінчення війни

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06:12 У Росії наростає криза, що призведе до повалення режиму Путіна — експерт Хара

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04:15 США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

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Експерт із зовнішньої та політики безпеки Центру оборонних стратегій, дипломат, радник Міністра оборони України (2020) Олександр Хара заявив, щоб російський диктатор Володимир Путін самостійно закінчив війну, має бути дуже вагома причина. Наразі немає ознак того, що російський президент до цього вдасться.

Про це Олександр Хара розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 30 квітня.

Чи може Путін самостійно закінчити війну

"Ну ви знаєте, що будь-який конфлікт може завершитися або перемовинами, коли сторони йдуть на поступки й вони зацікавлені, щоб нова ситуація трималася принаймні тривалий час. А це точно не варіант з Російської Федерацією, оскільки вони мислять категоріями гри з нульовою сумою, тобто хтось має програти. Ну й Путін чітко розуміє, що програш війни означає кінець його режиму і  його фізичного існування, тому зрозуміло, що він не лише хоче увійти в історію як "собіратєль зємєль рускіх", як той, хто переміг НАТО чи Сполучені Штати, але і, зрозуміло, хоче залишитися в живих", — пояснив Хара.

Також за словами експерта, Росія може закінчити війну, якщо ціна надто висока, однак наразі для росіян ні кількість загиблих, ні удари по їхнім НПЗ не є надто переконливими.

Фахівець додав, що ще однією з причин, за якої закінчиться війна — поразка однієї зі сторін, що поки що Росію не спіткало, або нездатність продовжити війну, коли немає сил та засобів, економічних ресурсів чи зброї.

Нагадаємо, Хара заявив, що в Росії наростає криза, що призведе до повалення режиму Путіна. За його словами, незворотні процеси, які призведуть до зміни влади, можуть початися на фоні загального народного невдоволення в РФ. 

Також ми повідомляли, що за словами Хари, країни-союзники не надають Україні все необхідне озброєння. Існуючі поставки — повільні і стримані, оскільки ніхто не хоче провокувати зіткнення НАТО з Росією

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