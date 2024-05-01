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У Росії наростає криза, що призведе до повалення режиму Путіна — експерт Хара

У Росії наростає криза, що призведе до повалення режиму Путіна — експерт Хара

01 травня 2024 р. 06:12

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06:12 У Росії наростає криза, що призведе до повалення режиму Путіна — експерт Хара

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04:59 У КМВА прокоментували ймовірність встановлення укриттів на зупинках у Києві

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04:15 США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

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Ліберальна російська опозиція неспроможна повалити диктаторський режим у Росії. А опозиція, котра воюює за Україну (РДК, легіон "Свобода Росії") — малочисельна і не є політичною силою, тому теж не може змінити режим.

Про це у вівторок, 30 квітня, в ефірі Вечір.LIVE заявив експерт з питань зовнішньої політики Олександр Хара.

Криза в Росії наростає

Але незворотні процеси, які призведуть до зміни влади, можуть початися на фоні загального народного невдоволення в РФ. Щоправда, невдоволеним потрібен лідер. 

"Мало у кого з верхівки Кремля є можливості захопити владу у "чекістів". Але криза у Росії наростає і ланцюгова рекція почнеться у будь-якому разі. Бо "чекісти" контролюють не лише політичні процеси. Вони контроллють все суспільство, всі фінансові потоки і рупори пропаганди. Потрібна добре організована, мотивована меншість, в якої буде така сама пропаганда, щоб люди повстали заради якоїсь мети на кшталт повернення СРСР чи російської імперії", — пояснив Олександр Хара. 

Нагадаємо, днями у Раді Європи ухвалили нове рішення щодо спецтрибуналу агресії Росії проти України. 

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін провалив свій план стерти Україну з карти світу.

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