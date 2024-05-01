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В России нарастает кризис, который приведет к свержению режима Путина — эксперт Хара

В России нарастает кризис, который приведет к свержению режима Путина — эксперт Хара

1 мая 2024 г. 6:12

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06:12 В России нарастает кризис, который приведет к свержению режима Путина — эксперт Хара

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04:59 В КГВА прокомментировали возможность установки укрытий на остановках в Киеве

Text

04:15 США не хотят спровоцировать столкновение НАТО с Россией— эксперт Хара

Text

03:47 Военный обозреватель Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации

Text

01:08 Украине нужна более жесткая мобилизация — военный обозреватель Гетьман

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22:01 Нардеп назвал миллиардную сумму, потраченную на обустройство укрытий в Украине

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20:58 Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

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Либеральная российская оппозиция не может свергнуть диктаторский режим в России. А воюющая за Украину оппозиция (РДК, легион "Свобода России") — малочисленная и не являющаяся политической силой, поэтому тоже не может изменить режим.

Об этом во вторник, 30 апреля, в эфире Вечір.LIVE заявил эксперт по внешней политике Александр Хара.

Кризис в России нарастает

Но необратимые процессы, которые приведут к смене власти, могут начаться на фоне всеобщего народного недовольства в РФ. Правда, недовольным нужен лидер.

"Мало у кого из верхушки Кремля есть возможности захватить власть у "чекистов". Но кризис в России нарастает и цепная рекция начнется в любом случае. Потому что "чекисты" контролируют не только политические процессы. Они контролируют все общество, все финансовые потоки и рупоры пропаганды. Нужно хорошо организованное, мотивированное меньшинство, у которого будет такая же пропаганда, чтобы люди восстали ради какой-либо цели вроде возвращения СССР или российской империи", — пояснил Александр Хара.

Напомним, на днях в Совете Европы приняли новое решение о спецтрибунале по агрессии России против Украины.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин провалил свой план стереть Украину с карты мира.

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05:48 В Рязанский НПЗ в России ударил дрон, разгорелся пожар, — соцсети

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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