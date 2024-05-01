В России нарастает кризис, который приведет к свержению режима Путина — эксперт Хара

Либеральная российская оппозиция не может свергнуть диктаторский режим в России. А воюющая за Украину оппозиция (РДК, легион "Свобода России") — малочисленная и не являющаяся политической силой, поэтому тоже не может изменить режим.

Об этом во вторник, 30 апреля, в эфире Вечір.LIVE заявил эксперт по внешней политике Александр Хара.

Кризис в России нарастает

Но необратимые процессы, которые приведут к смене власти, могут начаться на фоне всеобщего народного недовольства в РФ. Правда, недовольным нужен лидер.

"Мало у кого из верхушки Кремля есть возможности захватить власть у "чекистов". Но кризис в России нарастает и цепная рекция начнется в любом случае. Потому что "чекисты" контролируют не только политические процессы. Они контролируют все общество, все финансовые потоки и рупоры пропаганды. Нужно хорошо организованное, мотивированное меньшинство, у которого будет такая же пропаганда, чтобы люди восстали ради какой-либо цели вроде возвращения СССР или российской империи", — пояснил Александр Хара.

Напомним, на днях в Совете Европы приняли новое решение о спецтрибунале по агрессии России против Украины.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин провалил свой план стереть Украину с карты мира.