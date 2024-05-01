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США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

01 травня 2024 р. 04:15

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04:15 США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

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19:09 Армія Росії планує піти в наступ на початку травня — в ДПСУ розповіли деталі

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19:00 Чому Україну не беруть в НАТО — експерт Хара в ефірі Новини.LIVE

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04:15 США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

Text

03:47 Військовий оглядач Гетьман запропонував швидкий варіант розв'язання проблеми демобілізації

Text

01:08 Україні потрібна більш жорстка мобілізація — військовий оглядач Гетьман

30 квітня 2024
Text

22:01 Нардеп назвав мільярдну суму, яку витратили на облаштування укриттів в Україні

Text

20:58 Повернення чоловіків та вступ України в НАТО — останні новини 30 квітня

Text

20:48 Політтехнолог розповів, звідки Україні взяти гроші на зброю

Text

20:15 Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

Text

19:45 Фесенко розповів, чи можливо змусити Путіна до переговорів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:09 Армія Росії планує піти в наступ на початку травня — в ДПСУ розповіли деталі

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19:00 Чому Україну не беруть в НАТО — експерт Хара в ефірі Новини.LIVE

Країни-союзники не надають Україні все необхідне озброєння. Існуючі поставки — повільні і стримані, оскільки ніхто не хоче провокувати зіткнення НАТО з Росією. 

Про це у вівторок, 30 квітня, в ефірі Вечір.LIVE заявив експерт з питань зовнішньої політики Олександр Хара.

У Вашингтоні своє бачення російсько-українського конфлікту 

"Є обмеження у Вашингтоні, як вони бачать цей конфлікт. І вони не хочуть спровокувати зіткнення з НАТО. І тому не дають нам все необхідне, аби ми якнайшвидше звільнили свою територію і Росію спіткала поразка. Бо вони не хочуть поразки Росії, розвалу Росії або використання ядерної зброї, якщо Путін себе відчує у глухому куті", — переконаний Олександр Хара. 

Нагадаємо, нещодавно в уряді Польщі зробили офіційний запит щодо розміщення у себе ядерної зброї НАТО. Заявка представлена для участі у міжнародній програмі Альянсу Nuclear Sharing.

Раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Києві визнав, що країни-члени Північноатлантичного Альянсу в останні місяці не надали Україні обіцяної військової допомоги. 

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04:05 Долар втратив першість — яка валюта найпопулярніша в купівлі "крипти"

03:40 Зарплата до 70 000 грн — робота на виробництві стаканчиків Starbucks у Польщі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

03:23 Бійці бригади "Азов" розповіли, скільки платять операторам БпЛА

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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