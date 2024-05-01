США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

Країни-союзники не надають Україні все необхідне озброєння. Існуючі поставки — повільні і стримані, оскільки ніхто не хоче провокувати зіткнення НАТО з Росією.

Про це у вівторок, 30 квітня, в ефірі Вечір.LIVE заявив експерт з питань зовнішньої політики Олександр Хара.

У Вашингтоні своє бачення російсько-українського конфлікту

"Є обмеження у Вашингтоні, як вони бачать цей конфлікт. І вони не хочуть спровокувати зіткнення з НАТО. І тому не дають нам все необхідне, аби ми якнайшвидше звільнили свою територію і Росію спіткала поразка. Бо вони не хочуть поразки Росії, розвалу Росії або використання ядерної зброї, якщо Путін себе відчує у глухому куті", — переконаний Олександр Хара.

Нагадаємо, нещодавно в уряді Польщі зробили офіційний запит щодо розміщення у себе ядерної зброї НАТО. Заявка представлена для участі у міжнародній програмі Альянсу Nuclear Sharing.

Раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу у Києві визнав, що країни-члени Північноатлантичного Альянсу в останні місяці не надали Україні обіцяної військової допомоги.