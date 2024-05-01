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США не хотят спровоцировать столкновение НАТО с Россией— эксперт Хара

США не хотят спровоцировать столкновение НАТО с Россией— эксперт Хара

1 мая 2024 г. 4:15

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04:59 В КГВА прокомментировали возможность установки укрытий на остановках в Киеве

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04:15 США не хотят спровоцировать столкновение НАТО с Россией— эксперт Хара

Text

03:47 Военный обозреватель Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации

Text

01:08 Украине нужна более жесткая мобилизация — военный обозреватель Гетьман

30 апреля 2024
Text

22:01 Нардеп назвал миллиардную сумму, потраченную на обустройство укрытий в Украине

Text

20:58 Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

Text

20:48 Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

Text

20:15 Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

Страны-союзники не предоставляют Украине все необходимое вооружение. Существующие поставки медленные и сдержанные, поскольку никто не хочет провоцировать столкновение НАТО с Россией.

Об этом во вторник, 30 апреля, в эфире Вечір.LIVE заявил эксперт по вопросам внешней политики Александр Хара.

В Вашингтоне свое видение российско-украинского конфликта

"Есть ограничения в Вашингтоне, как они видят этот конфликт. И они не хотят спровоцировать столкновение с НАТО. И поэтому не дают нам все необходимое, чтобы мы как можно быстрее освободили свою территорию и Россию постигло поражение. Потому что они не хотят поражения России, развала России или использование ядерного оружия, если Путин себя почувствует в тупике", — убежден Александр Хара.

Напомним, недавно в правительстве Польши сделали официальный запрос о размещении у себя ядерного оружия НАТО. Заявка представлена для участия в международной программе Североатлантического союза Nuclear Sharing.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Киеве признал, что страны-члены Североатлантического Альянса в последние месяцы не предоставили Украине обещанную военную помощь.

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04:18 Громкие взрывы — в российском Воронеже жалуются на атаку беспилотников

04:13 Какова будет реакция России на продажу Казахстаном самолетов США для Украины.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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03:47 Военный обозреватель Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации

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01:08 Украине нужна более жесткая мобилизация — военный обозреватель Гетьман

30 апреля 2024
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22:01 Нардеп назвал миллиардную сумму, потраченную на обустройство укрытий в Украине

Text

20:58 Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

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20:48 Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

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20:15 Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

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19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали