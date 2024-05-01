США не хотят спровоцировать столкновение НАТО с Россией— эксперт Хара

Страны-союзники не предоставляют Украине все необходимое вооружение. Существующие поставки медленные и сдержанные, поскольку никто не хочет провоцировать столкновение НАТО с Россией.

Об этом во вторник, 30 апреля, в эфире Вечір.LIVE заявил эксперт по вопросам внешней политики Александр Хара.

В Вашингтоне свое видение российско-украинского конфликта

"Есть ограничения в Вашингтоне, как они видят этот конфликт. И они не хотят спровоцировать столкновение с НАТО. И поэтому не дают нам все необходимое, чтобы мы как можно быстрее освободили свою территорию и Россию постигло поражение. Потому что они не хотят поражения России, развала России или использование ядерного оружия, если Путин себя почувствует в тупике", — убежден Александр Хара.

Напомним, недавно в правительстве Польши сделали официальный запрос о размещении у себя ядерного оружия НАТО. Заявка представлена для участия в международной программе Североатлантического союза Nuclear Sharing.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Киеве признал, что страны-члены Североатлантического Альянса в последние месяцы не предоставили Украине обещанную военную помощь.