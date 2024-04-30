Фесенко розповів, чи можливо змусити Путіна до переговорів

Політолог Володимир Фесенко переконаний, що військова допомога від Сполучених Штатів дасть можливість зупинити загарбницькі дії російського президента Володимира Путіна. При цьому не варто нехтувати дипломатичними зусиллями, особливо тими, які стосуються вступу до Євросоюзу.

Про це Фесенко сказав в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 30 квітня.

Путіна можна зупинити на полі бою

"Путіна треба примусити до переговорів про мир, ось про що йдеться. Примусити можна на полі бою, на фронті. Завдяки західній допомозі можна буде припинити російський наступ і змусити Путіна до миру. З іншого боку дипломатично змусити його до миру, щоб він не виставляв своїх вимог, щоб переговори були рівноправними", — пояснив Фесенко.

Політолог переконаний, що дипломатія є важливим важелем у протистоянні з Росією, хоч і не зможе вирішити усіх проблем.

"На саміті миру в Швейцарії не йдеться про крах путінського режиму. НАТО, Євросоюз — це окремі сторони роботи української дипломатії. Якщо ми станемо членами ЄС — це передумова нашої майбутньої перемоги", — вважає експерт.

На думку Фесенка, на майбутньому саміті НАТО буде обговорюватися подальша стратегія протистояння Росії. Проте є деякі фактори, які можуть спровокувати суперечності серез союзників.

"Цілком імовірно, що на саміті НАТО буде обговорюватися стратегія, як вести війну далі. Але це залежить від того, хто буде президентом США у 2025 році. Тому що зміна президента США може вплинути на позицію заходу. На жаль, можуть виникнути протиріччя", — резюмував політолог.

Раніше ми повідомляли, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголосив на тому, що війна в Україні об'єднала багато країн не лише в Європі, але й поза її межами. Це стало можливим завдяки тому, що країни визнали не лише агресію проти України, але й порушення основних принципів міжнародної системи.

Європейський парламент у четвер, 25 квітня, визнав нелегітимним президента Росії Путіна. Там розкритикували цьогорічні вибори російського президента та їх проведення на окупованих територіях України.