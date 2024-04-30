Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

Политолог Владимир Фесенко убежден, что военная помощь от Соединенных Штатов позволит остановить захватнические действия российского президента Владимира Путина. При этом не следует пренебрегать дипломатическими усилиями, особенно теми, которые касаются вступления в Евросоюз.

Об этом Фесенко сказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 апреля.

Путина можно остановить на поле боя

"Путина надо принудить к переговорам о мире, вот о чем идет речь. Заставить можно на поле боя, на фронте. Благодаря западной помощи можно будет прекратить российское наступление и заставить Путина к миру. С другой стороны, дипломатически заставить его к миру, чтобы он не выставлял своих требований, чтобы переговоры были равноправными", — объяснил Фесенко.

Политолог убежден, что дипломатия является важным рычагом в противостоянии с Россией, хотя и не сможет решить все проблемы.

"На саммите мира в Швейцарии речь не идет о крахе путинского режима. НАТО, Евросоюз — это отдельные стороны работы украинской дипломатии. Если мы станем членами ЕС — это предпосылка нашей будущей победы", — считает эксперт.

По мнению Фесенко, на предстоящем саммите НАТО будет обсуждаться дальнейшая стратегия противостояния России. Однако есть некоторые факторы, которые могут спровоцировать противоречия серезов союзников.

"Вполне вероятно, что на саммите НАТО будет обсуждаться стратегия, как вести войну дальше. Но это зависит от того, кто будет президентом США в 2025 году. Потому что смена президента США может повлиять на позицию мероприятия. К сожалению, могут возникнуть противоречия", — резюмировал политолог.

Ранее мы сообщали, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отметил, что война в Украине объединила многие страны не только в Европе, но и за ее пределами. Это стало возможным благодаря тому, что страны признали не только агрессию против Украины, но и нарушение основных принципов международной системы.

Европейский парламент в четверг, 25 апреля, признал нелегитимным президента России Путина. Там подвергли критике нынешние выборы российского президента и их проведение на оккупированных территориях Украины.