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Запад верит, что Путин остановится — эксперт Хара объяснил, возможно ли такое окончание войны

Запад верит, что Путин остановится — эксперт Хара объяснил, возможно ли такое окончание войны

1 мая 2024 г. 7:22

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20:48 Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

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07:22 Запад верит, что Путин остановится — эксперт Хара объяснил, возможно ли такое окончание войны

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06:12 В России нарастает кризис, который приведет к свержению режима Путина — эксперт Хара

Text

04:59 В КГВА прокомментировали возможность установки укрытий на остановках в Киеве

Text

04:15 США не хотят спровоцировать столкновение НАТО с Россией— эксперт Хара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

03:47 Военный обозреватель Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации

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01:08 Украине нужна более жесткая мобилизация — военный обозреватель Гетьман

30 апреля 2024
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Эксперт по внешней и политике безопасности Центра оборонных стратегий, дипломат, советник Министра обороны Украины (2020) Александр Хара заявил, чтобы российский диктатор Владимир Путин самостоятельно закончил войну, должна быть очень веская причина. Пока нет признаков того, что российский президент к этому удастся.

Об этом Александр Хара рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 апреля.

Может ли Путин самостоятельно закончить войну

"Ну вы знаете, что любой конфликт может завершиться или переговорами, когда стороны идут на уступки и они заинтересованы, чтобы новая ситуация держалась по крайней мере длительное время. А это точно не вариант с Российской Федерацией, поскольку они мыслят категориями игры с нулевой суммой, то есть кто-то должен проиграть. Ну и Путин четко понимает, что проигрыш войны означает конец его режима и его физического существования, поэтому понятно, что он не только хочет войти в историю как "собиратель земель русских", как победивший НАТО или Соединенные Штаты, но и, разумеется, хочет остаться в живых", — объяснил Хара.

Также по словам эксперта, Россия может закончить войну, если цена слишком высока, однако пока для россиян ни количество погибших, ни удары по их НПЗ не слишком убедительны.

Специалист добавил, что еще одной из причин, по которой закончится война есть поражение одной из сторон, что пока Россию не постигло, или неспособность продолжить войну, когда нет сил и средств, экономических ресурсов или оружия.

Напомним, Хара заявил, что в России нарастает кризис, что приведет к свержению режима Путина. По его словам, необратимые процессы, которые приведут к смене власти, могут начаться на фоне всеобщего народного недовольства в РФ.

Также мы сообщали, что, по словам Хары, страны-союзники не предоставляют Украине все необходимое вооружение. Существующие поставки медленные и сдержанные, поскольку никто не хочет провоцировать столкновения НАТО с Россией.

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07:45 Скидки на оплату услуг ЖКХ — кто будет платить меньше с 1 мая

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06:12 В России нарастает кризис, который приведет к свержению режима Путина — эксперт Хара

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04:15 США не хотят спровоцировать столкновение НАТО с Россией— эксперт Хара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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03:47 Военный обозреватель Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации

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22:01 Нардеп назвал миллиардную сумму, потраченную на обустройство укрытий в Украине

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20:58 Возвращение мужчин и вступление Украины в НАТО — последние новости 30 апреля

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20:48 Политтехнолог рассказал, откуда Украине взять деньги на оружие