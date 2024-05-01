Запад верит, что Путин остановится — эксперт Хара объяснил, возможно ли такое окончание войны

Эксперт по внешней и политике безопасности Центра оборонных стратегий, дипломат, советник Министра обороны Украины (2020) Александр Хара заявил, чтобы российский диктатор Владимир Путин самостоятельно закончил войну, должна быть очень веская причина. Пока нет признаков того, что российский президент к этому удастся.

Об этом Александр Хара рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 апреля.

Может ли Путин самостоятельно закончить войну

"Ну вы знаете, что любой конфликт может завершиться или переговорами, когда стороны идут на уступки и они заинтересованы, чтобы новая ситуация держалась по крайней мере длительное время. А это точно не вариант с Российской Федерацией, поскольку они мыслят категориями игры с нулевой суммой, то есть кто-то должен проиграть. Ну и Путин четко понимает, что проигрыш войны означает конец его режима и его физического существования, поэтому понятно, что он не только хочет войти в историю как "собиратель земель русских", как победивший НАТО или Соединенные Штаты, но и, разумеется, хочет остаться в живых", — объяснил Хара.

Также по словам эксперта, Россия может закончить войну, если цена слишком высока, однако пока для россиян ни количество погибших, ни удары по их НПЗ не слишком убедительны.

Специалист добавил, что еще одной из причин, по которой закончится война есть поражение одной из сторон, что пока Россию не постигло, или неспособность продолжить войну, когда нет сил и средств, экономических ресурсов или оружия.

Напомним, Хара заявил, что в России нарастает кризис, что приведет к свержению режима Путина. По его словам, необратимые процессы, которые приведут к смене власти, могут начаться на фоне всеобщего народного недовольства в РФ.

Также мы сообщали, что, по словам Хары, страны-союзники не предоставляют Украине все необходимое вооружение. Существующие поставки медленные и сдержанные, поскольку никто не хочет провоцировать столкновения НАТО с Россией.