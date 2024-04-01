Речник Повітряних сил відповів, як ЗСУ можуть збивати російські КАБи

Речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш відповів, чи можуть Сили оборони України збивати російські керовані авіаційні бомби. За його словами, ворог запускає їх з винищувачів Су-34 та Су-35.

Про це Ілля Євлаш говорив в ефірі Новини.LIVE у понеділок, 1 квітня.

Робота ППО по російських КАБах

Євлаш розповів, що російські КАБи летять за інерційною траєкторією.

"Звісно, що з ними можна боротися, але кожна система ППО вона призначена для своєї цілі. В даному випадку нам необхідно більше розвивати системи ППО, які працюють безпосередньо на передньому краю, які могли б нам облегшити роботу нашої піхоти, яка щоденно страждає від десятків таких бомб", — каже він.

Речник Повітряних сил нагадав, як окупанти випускали сотні КАБів щоденно по Авдіївці Донецької області. Зараз ворог модифікує їх, щоб завдавати удари по мирних містах України.

За словами Євлаша, найефективніше боротися з носієм таких бомб, оскільки у росіян їх тисячі. КАБи завдають більших руйнувань, ніж ракети.

"Якщо ми кажемо про крилату авіабомбу, то це аналог крилатої авіаційної ракети. У нас були випадки, коли військовослужбовці наших мобільних груп збивали керовані авіаційні ракети за допомогою різних засобів", — додав він.

Нагадаємо, Євлаш пояснив, чому в Україну оголошують тривогу через загрозу балістики. Він також розповів, коли зникає загроза і починаються відбої.

Також речник Повітряних Сил ЗСУ розповів про російську стратегію застосування ракетних ударів. За його словами, ворог найчастіше атакує Україну вночі.