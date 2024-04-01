Євлаш розповів про нову російську стратегію застосування ракетних ударів

Речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів про російську стратегію застосування ракетних ударів. За його словами, ворог найчастіше атакує Україну вночі.

Про це Ілля Євлаш говорив в ефірі Новини.LIVE у понеділок, 1 квітня.

Стратегія застосування ракетних ударів

"Ми бачили зміну цієї тактики. Якщо ви пам'ятаєте, коли вперше в них з'явилися "шахеди", по Києву вони атакували навіть вдень. Ми пам'ятаємо ці кадри, коли поблизу вокзалу залізничного там працювали мобільні вогневі групи", — каже Євлаш.

За його словами, зараз окупанти зрозуміли, що більше цінніше фарбувати їх у чорний колір, щоб їх складніше було виявляти. До того ж росіяни модифікують двигуни.

Євлаш наголосив, що Сили оборони потужно працюють з такими ускладненими умовами від противника.

"Останні їхні удари вони пов'язані з тим, що вони використовують спочатку велику кількість "шахедів", аби виявити, де у нас підсвічуються наші станції радіолокаційні, де у нас відбуваються пуски, і звісно цей весь момент у них спостерігається активність їхньої тактичної авіації Су-34 і Су-35, які мають на озброєнні спеціальні ракети, які можуть уражати радари, радіолокаційні станції, тому їхня тактика досить проста", — зазначив він.

Загарбники також використовують велику кількість засобів, які можуть летіти на різній швидкості та висоті. За словами Євлаша, саме у цьому полягає проблема, адже ворог намагається виснажити нашу ППО. До того ж окупанти використовують керовані авіаційні бомби, які вони модифікують з колишніх ФАБів.

Нагадаємо, Євлаш пояснив, чому в Україну оголошують тривогу через загрозу балістики. Він також розповів, коли зникає загроза і починаються відбої.

Також російські окупанти уночі, 1 квітня, завдали удару по пожежно-рятувальному підрозділу у Харківській області. На чергуванні у цей час перебувало шестеро рятувальників, на щастя, ніхто з них не постраждав.