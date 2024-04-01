У Повітряних силах пояснили, чому в Україні оголошують тривогу через загрозу балістики

Речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш пояснив, чому в Україну оголошують тривогу через загрозу балістики. Він також розповів, коли зникає загроза і починаються відбої.

Про це Ілля Євлаш говорив в ефірі Новини.LIVE у понеділок, 1 квітня.

Повітряна тривога через загрозу балістики

"Ми користуємось багатьма видами джерел звідки ми отримуємо інформацію. Це і наша розвідка, в тому числі це і обмін інформації з партнерами, коли ми виявляємо, наприклад, поблизу якоїсь області, яка межує з кордоном Російської Федерації або ж, наприклад, є прифронтовою", — розповів Євлаш.

За його словами, після цього Повітряні сили передають цю інформацію до служби ДСНС, яка вже оголошує повітряну тривогу.

"Ми спостерігаємо за тим, як саме поводить себе цей комплекс, що саме відбувається і потім уже, коли безпосередньо загроза минає, ми обов'язково сповіщаємо, що все нормально, люди можуть повертатися до свого звичного образу життя", — наголосив речник.

Він зазначив, що балістика — це досить складний вид озброєння, з яким важко боротися. Збивати його може лише комплекс Patriot. Такі ракети летять з надзвичайною швидкістю. Наприклад, до Харкова балістика може долетіти за п'ять хвилин.

Нагадаємо, російські окупанти уночі, 1 квітня, завдали удару по пожежно-рятувальному підрозділу у Харківській області. На чергуванні у цей час перебувало шестеро рятувальників, на щастя, ніхто з них не постраждав.

Також окупанти завдали 418 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атаки загарбників травми отримав 54-річний чоловік з Пологівського району.